Chile refuerza su presencia internacional en una activación de marca país en Nueva York, una de las ciudades más influyentes del mundo. En el marco del Chile Wine Fest 2025, evento organizado por Wines of Chile en Manhattan, la Fundación Imagen de Chile desplegó una experiencia que busca posicionar al país como un actor innovador y diverso.

Un recorrido por los sabores, ingredientes e historias que definen la identidad de Chile, destacando productos y talentos de la red de licenciatarios del programa Made By Chileans, fue el objetivo de “Rooftop Experience: Sabores de Chile”, que se realizó este 20 de octubre en la Gran Manzana. La propuesta culinaria fue liderada por la chef chilena Ignacia Valdés, quien ha trabajado en restaurantes con estrellas Michelin en París y Nueva York, y se enfocó en representar la creatividad gastronómica del país, de norte a sur.

“Este evento es el más completo e integral para posicionar Chile en su conjunto, al incluir piscos, vinos, turismo, salmones. Es decir, tenemos la oferta chilena de productos en su conjunto, lo cual realza la imagen del país en el exterior”, sostiene Andrea Sapag, directora de la oficina de ProChile en Nueva York. “Esto genera una cooperación entre los distintos sectores, lo que genera un impacto mucho mayor en el ecosistema local”, agrega.

Desembarco en la Gran Manzana

Entre los asistentes al evento se encontraban autoridades de los sectores público y privado, así como chilenos residentes en Nueva York provenientes de ámbitos como el comercio, las artes, la tecnología y otros sectores estratégicos.

“Desde la industria pisquera hemos sido muy enfáticos en la necesidad de potenciar la marca país con eventos de este tipo que reúnan a las principales industrias exportadoras de bebida y alimentos de Chile. Tenemos productos que son realmente maravillosos y que tenemos que lucirlos con orgullo en el extranjero”, señaló Claudio Escobar, gerente de Pisco Chile.

Por su parte, Julio Alonso, director ejecutivo de Vinos de Chile para Norteamérica, indicó que “la imagen de Chile la construimos entre todos, pero tiene que haber una narrativa. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos con distintas personas del arte, del mundo de las finanzas, de otros sectores, que ayudan a construir esta comunidad, esta narrativa y que permiten crear esa unión. Y qué bueno que Vinos de Chile y Marca Chile, y otros sectores, pueden estar en un evento que realmente proyecta a Chile, degustando las maravillas de nuestra tierra”.

Con esta iniciativa, Imagen de Chile reafirma su compromiso con promover una imagen sólida y positiva del país, integrando los esfuerzos públicos y privados para proyectar a Chile ante el mundo como un territorio de talentos, creativo y con productos de calidad.

