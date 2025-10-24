La encuesta Black & White entregó los resultados de su nuevo sondeo semanal, centrado en medir el pulso presidencial y la percepción ciudadana sobre la franja electoral que comenzó a emitirse el viernes 17 de octubre.

Según el estudio, en la primera vuelta presidencial continúa liderando la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), aunque con una leve baja respecto a la semana anterior. La ministra del Trabajo alcanza un 29% de las preferencias, un punto menos que en la medición pasada. Le sigue José Antonio Kast (Partido Republicano) con 25%, lo que representa una caída de dos puntos.

En el tercer lugar, aparece Evelyn Matthei (UDI) con 19%, un punto más que en la encuesta anterior, mientras que Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) sube dos puntos y se acerca a Matthei con 18%.

En cuanto a los escenarios de segunda vuelta, el sondeo muestra que:

José Antonio Kast se impondría frente a Jeannette Jara con un 55% de los votos.

En un eventual enfrentamiento entre Evelyn Matthei y Jeannette Jara , la ganadora sería Matthei .

Si la segunda vuelta fuera entre Matthei y Kast, el republicano obtiene una ventaja relativa con 41%, mientras que un 25% declara que votaría nulo o blanco.

Franja electoral: alta sintonía y leve impacto en la decisión de voto

La encuesta también midió la recepción de la franja electoral televisiva, donde un 74% de los consultados asegura haberla visto.

Entre quienes la han seguido, los candidatos mejor evaluados son Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Asimismo, Harold Mayne-Nicholls destaca por su buena evaluación en la franja, pese a tener una baja intención de voto.

Además, un 16% de los encuestados declara que la franja electoral influye o cambia su decisión de voto, especialmente entre personas jóvenes.

Evaluación del Gobierno: aprobación de Boric cae a 30%

El sondeo también registró una caída en la aprobación presidencial. Un 30% aprueba la forma en que el Presidente Gabriel Boric conduce su Gobierno, lo que representa una baja de dos puntos respecto a la semana anterior.

El principal problema del país sigue siendo la inseguridad, delincuencia y narcotráfico, mencionado por un 77% de los encuestados como su primera o segunda preocupación.

En esa línea, solo un 24% aprueba la gestión del Gobierno en materia de delincuencia, cifra que también muestra una disminución de tres puntos porcentuales.

Con estos resultados, la encuesta Black & White refleja un escenario presidencial dinámico, donde Kast y Matthei acortan distancia con la candidata oficialista, mientras que la percepción sobre el Gobierno y la seguridad pública sigue siendo un factor determinante en la opinión ciudadana.

/psg