Fueron las dos caras de la moneda en el empate de Universidad de Chile con Lanús: la gran actuación del capitan y autor del gol del empate de la U y elnulo aporte del delantero que sorpresivamente fue incluido como titular por Gustavo Álvarez
Cuando Nico Guerra es titular #VamosLaU pic.twitter.com/640DXkkpFB
— Aldo (@ALDO_BZ) October 23, 2025
Quién mas que tú @CharlesAranguiz !
24/24 penales convertidos!
Un gol que nos devuelve la vida en la agonía!
Pagamos caros errores en 1T
Pero somos la U y queda la vuelta!
Vamos la U toda la vida!!!
Con Optimismo y Fe vamos a Argentina
Creer
Vamos la U CTM!#VamosLaU https://t.co/bNQVbghJsl pic.twitter.com/ITvA6vpfA1
— Carlos (@Carlos_Chuncho_) October 24, 2025
Nico guerra aaaah Nico guerra pic.twitter.com/lK6CcvFxbI
— Pepita ✨ #GrandeLaU (@superpepita) October 23, 2025
MI REACCIÓN EN EL GOL DE CHARLES ARANGUIZ
EL QUE LE DIO LA VIDA A LA @udechile
Vamos la u #VamosLaU
Para mi amigo @Mundofreelibre aguante pic.twitter.com/mttBoQbf97
— RyckyDelG⚽l ⛳🎙️ (@GolRicky11) October 24, 2025
Nico guerra cuando esté bajo el arco pic.twitter.com/IP0bUyqR6L
— El Zaldiviazo (@MichaeelUCH) October 21, 2025
Vamos La U!!! pic.twitter.com/1H0KNzrnJV
— Rodri Gallegos (@ro_gallegos) October 23, 2025
¡Luchamos hasta el final! 💪🔥 Al león jamás lo den por muerto 🔵🔴 Somos la U, somos un pueblo azul!!! ¡VAMOS LA U! #VamosLaU #Sudamericana pic.twitter.com/9xEJu3B3bE
— Cabeza de Pelota (@CabezadePelota1) October 23, 2025
Vamos la U !!! Nada es Imposible!!! 💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/CXXmM2iBx2
— Ro ®️ (@Ropocase) October 24, 2025
/