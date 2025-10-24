El candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, envió un duro mensaje al Presidente Gabriel Boric, instándolo a “prepararse” para el período posterior al cambio de mando de marzo de 2026, en caso de que llegue a La Moneda.

El emplazamiento tuvo lugar durante una actividad en Chillán, Región del Ñuble, donde Kast instó directamente al mandatario a transparentar situaciones ocurridas durante la gestión del Frente Amplio, en el marco de un nuevo episodio en la serie de enfrentamientos públicos entre ambos líderes.

Tensiones previas entre Boric y Kast

Los roces comenzaron el 30 de septiembre, cuando Boric criticó la propuesta de Kast de reducir el gasto público en US$ 6 mil millones en 18 meses, en plena cadena nacional sobre el Presupuesto 2026. Desde entonces, ambos han protagonizado varios intercambios de críticas públicas.

Este jueves, Boric respondió a los cuestionamientos de Kast sobre el accidentado proceso del Simce 2025, señalando: “Y mientras hay algunos que se atreven con desparpajo desde los barrios altos de Santiago a decir que Chile se cae a pedazos, no conocen lo que está pasando en Panquehue… Independiente de las peleas que tengamos los adultos, que la educación dé alas, no las corte”.

La arremetida de Kast

Tras la intervención del Presidente, Kast declaró: “Entregue los correos, Presidente… escondieron los correos de las fundaciones. Si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer. No es una amenaza, es transparencia”.

El candidato insistió en solicitar a Boric transparencia sobre temas de luz, conflictos de interés y el uso de fondos públicos en campañas, advirtiendo: “El 11 de marzo, parte una nueva etapa, una etapa de transparencia donde se va a saber todo… todo sale a la luz Gabriel, así que prepárate”.

Petición sobre asignaciones y acto de generosidad

Durante el lanzamiento de su campaña en la zona centro-sur, Kast también emplazó a Boric a renunciar a las asignaciones que recibirá al dejar el cargo, argumentando: “Trabaje como cualquier chileno y quédese con la dieta, pero renuncie a las asignaciones… Sea digno, no cargue a Chile con su gobierno fracasado, deje ahí las asignaciones para que podamos avanzar en temas de salud o educación”.

Con estas declaraciones, Kast profundiza la tensión política con Boric, mientras ambos líderes se preparan para la carrera presidencial de 2025-2026.

