Con un Estadio Nacional sin público, a raíz de las sanciones recibidas para la gente de Universidad de Chile, los azules se enfrentaron al cuadro de Lanús por la ida de la semifinal de Copa Sudamericana. El resultado fue de 2-2, donde el equipo de Gustavo Álvarez estuvo dos a cero abajo durante los primeros 45 minutos.

Los primeros minutos fueron de pocas llegadas en ambos arcos, donde el cuadro local buscaba adueñarse del control del balón y el elenco granate no se incomodaba sin la pelota y salía rápido en contragolpes.

A los 25 minutos llegaría la apertura del marcador para Lanús. Grave error en el fondo de Franco Calderón, que no puede despejar la pelota; le queda a Rodrigo Castillo, que de picotón bate a Gabriel Castellón. Era el 1-0 para la visita.

Cuatro minutos después caería el segundo para la visita. Gran jugada por el sector derecho de Andrés Toto Salvio, que elude muy bien a Matías Zaldivia; el extremo tira el centro y en la boca del arco Castillo convertía su doblete.

Los azules se vieron afectados por esos dos goles y no encontraban los espacios para poder hacer daño. Por más que se juntaran Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Lucas Assadi, en los metros finales no había peligro y la defensa visitante supo manejar bien esas situaciones.

Sobre el final de la primera parte, un cabezazo de Fabián Hormazábal fue a las manos del golero Nahuel Losada.

Para la segunda mitad, ambos equipos salieron con los mismos 22 jugadores y el ritmo del partido se mantuvo tal como terminó la primera parte, con un cuadro de Universidad de Chile buscando rápidamente el descuento y con el equipo de Lanús ordenado en la última línea evitando los avances universitarios.

Fue así como a los 63 minutos los azules llegarían al descuento. Tiro de esquina de Israel Poblete, el balón le llega a Franco Calderón, que remata, el portero Losada da rebote y es Lucas Di Yorio en la boca del arco quien convierte el 2-1 y dejaba con vida a los azules.

A los 68 un remate al travesaño de Altamirano privó a los azules de igualar el partido.

Minuto 74 y Lanús casi convierte el tercero con Castillo, quien le gana en el salto a Calderón y Castellón, que logra estirarse para sacar el balón.

Y cuando ya se jugaba el último minuto de descuento y, tras un tiro de esquina, hubo una mano dentro del área y el juez brasileño cobró la pena máxima. Se paró frente al balón el capitán Charles Aránguiz y, con un remate cruzado, puso las cosas 2-2, dejando la llave completamente abierta para ir a Buenos Aires la próxima semana.

Final del partido y el resultado de 2-2 que deja la llave abierta para ambos equipos que buscan un lugar en la final de Asunción. La vuelta de esa semifinal será el próximo jueves 30 a las 19 horas en Buenos Aires.

Por Ignacio Soto Bascuñán