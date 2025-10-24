Programación y Resultados de la fecha 29 de la Primera B
VIERNES 24 DE OCTUBRE
Estadio: Lucio Fariña
San Luis 0-0 Deportes Copiapó
Goles: No hubo
Estadio: Ester Roa
Universidad de Concepción 3-2 Deportes Temuco
Goles: 1-0, 2′ Sebastián Molina (UDC); 2-0, 7′ Sebastián Molina (UDC); 2-1, 39′ Matías Donoso (TEM); 3-1, 64′ Iam González (UDC); 3-2, 77′ Luis Miguel Acevedo (TEM)
SÁBADO 25 DE OCTUBRE
Estadio: Municipal de San Felipe
Unión San Felipe -:- 12:30 Santiago Morning
Estadio: Joaquín Muñoz García
Deportes Santa Cruz -:- 12:30 San Marcos de Arica
Estadio: Municipal Recoleta
Deportes Recoleta -:- 12:30 Curicó Unido
DOMINGO 26 DE OCTUBRE
Estadio: Municipal San Bernardo
Magallanes -:- 12:30 Antofagasta
Estadio: Zorros del Desierto Cobreloa -:- 15:00 Santiago Wanderers
Estadio: Fiscal de Talca
Rangers -:- 20:00 Deportes Concepción
ASÍ ESTÁ LA TABLA AL INICIO DE LA FECHA