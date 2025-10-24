Programación y Resultados de la fecha 29 de la Primera B

VIERNES 24 DE OCTUBRE

Estadio: Lucio Fariña

San Luis 0-0 Deportes Copiapó

Goles: No hubo

Estadio: Ester Roa

Universidad de Concepción 3-2 Deportes Temuco

Goles: 1-0, 2′ Sebastián Molina (UDC); 2-0, 7′ Sebastián Molina (UDC); 2-1, 39′ Matías Donoso (TEM); 3-1, 64′ Iam González (UDC); 3-2, 77′ Luis Miguel Acevedo (TEM)

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

Estadio: Municipal de San Felipe

Unión San Felipe -:- 12:30 Santiago Morning

Estadio: Joaquín Muñoz García

Deportes Santa Cruz -:- 12:30 San Marcos de Arica

Estadio: Municipal Recoleta

Deportes Recoleta -:- 12:30 Curicó Unido

DOMINGO 26 DE OCTUBRE

Estadio: Municipal San Bernardo

Magallanes -:- 12:30 Antofagasta

Estadio: Zorros del Desierto Cobreloa -:- 15:00 Santiago Wanderers

Estadio: Fiscal de Talca

Rangers -:- 20:00 Deportes Concepción

ASÍ ESTÁ LA TABLA AL INICIO DE LA FECHA

