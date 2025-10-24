En una industria donde la exposición constante suele confundirse con autenticidad, Khloé Kardashian sorprendió al revelar un aspecto íntimo de su vida que descolocó incluso a sus seguidores más fieles. Durante el estreno de la séptima temporada de The Kardashians, la empresaria y estrella de telerrealidad confesó que no ha tenido relaciones sexuales en más de tres años, y que esa decisión —lejos de representar una carencia— ha sido una fuente de equilibrio y plenitud personal. “Me siento genial con esa energía”, aseguró con naturalidad, desafiando los estereotipos sobre deseo, madurez y autonomía femenina.

La conversación surgió durante una charla distendida con su amigo Simon Huck, quien mencionó que Julia Fox —expareja de Kanye West y rostro de la nueva campaña de Lemme, la marca de Kourtney Kardashian— había optado por mantenerse célibe durante cuatro años. Sin dudarlo, Khloé respondió: “Yo tampoco he tenido sexo en más de tres años”. La confesión sorprendió a Huck, que de inmediato le preguntó si estaba saliendo con alguien o al menos conversando por mensajes. “No. No le escribo a nadie. No tengo el número de teléfono de ninguna persona”, replicó entre risas. Luego añadió una frase que, en su simpleza, condensó una filosofía de vida: “Ni siquiera tengo fotos desnuda en mi celular”.

A sus 40 años, Khloé parece haber encontrado una serenidad poco habitual en un entorno mediático que exalta la exposición emocional y el romance como sinónimo de éxito. “Amo tener 40 años. Cumplir 40 ha sido sensacional. Y estoy encantada”, comentó durante su confesional. Con humor, recordó una frase que leyó en redes sociales: “¿Por qué estás tan feliz?” —“Porque no estoy saliendo con nadie”. “Y pensé: sí, en realidad me siento genial con esa energía en este momento”, remató entre risas.

Su hermana Kourtney, de 46 años, respaldó públicamente su postura, señalando que “cuando tienes hijos pequeños, si no hay nadie que valga la pena, es mejor concentrarte en tus hijos”. En cambio, Kim Kardashian, más fiel a la narrativa del empoderamiento romántico, insistió en que Khloé debería “volver a salir y conocer gente”. “No, al demonio con eso”, respondió Kourtney, defendiendo la tranquilidad emocional de su hermana menor.

Lejos de ser una confesión anecdótica, las palabras de Khloé reflejan una tendencia más amplia en torno al autocuidado y la redefinición de la intimidad femenina. Su decisión de abstenerse del sexo no se presenta como renuncia, sino como elección consciente de priorizar el bienestar personal y la estabilidad emocional por sobre la búsqueda de validación romántica. En un ecosistema mediático que suele juzgar a las mujeres por su vida afectiva, su testimonio introduce una forma distinta de libertad: la de no necesitar ser deseada para sentirse plena.

No es la primera vez que la empresaria aborda el tema desde un enfoque introspectivo. En su pódcast Khloé in Wonderland, emitido en enero, había dejado claro que sus hijos, True (7) y Tatum (3), ambos fruto de su relación con el basquetbolista Tristan Thompson, son su prioridad absoluta. “No me importa salir con nadie. No sé qué pasará en unos años, pero no estoy saliendo con nadie ni me interesa hacerlo”, afirmó entonces.

En un universo mediático donde la visibilidad suele confundirse con éxito emocional, Khloé Kardashian parece haber encontrado un tipo distinto de protagonismo: el de una mujer que, por primera vez, elige el silencio, la calma y la soledad como sus mejores aliados.

