En un gesto político de profundo calado simbólico, un colectivo de más de un centenar de figuras—militantes, adherentes y exmiembros de partidos de centro e izquierda—ha interpelado la tradicional división ideológica del país mediante una carta pública de apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Este pronunciamiento, lejos de ser un mero respaldo electoral, constituye un síntoma elocuente de las fracturas y realineamientos que definen el actual momento político chileno.
La misiva, titulada «Nuestra opción por Chile», opera como el manifiesto de un sector que, anclado en la tradición de la ex Concertación, articula un discurso que privilegia la estabilidad democrática y la gobernabilidad por sobre la ortodoxia partidista. El núcleo de su argumentación reside en la caracterización de la coyuntura nacional como una «encrucijada que exige responsabilidad, apertura y trascender las trincheras ideológicas». En este marco, presentan su apoyo a Matthei no como una abdicación de sus principios, sino como un acto de «responsabilidad democrática» orientado a «pensar en el conjunto del país, más allá de los colores».
El texto elabora una sofisticada justificación que busca conciliar la lealtad a una identidad de izquierda con el pragmatismo que, a su juicio, la situación demanda. Afirman que «ser de izquierda no es sinónimo de cerrarse al diálogo, sino de buscar, con los medios que las circunstancias exigen, un país más justo, seguro y digno». Esta postura representa un intento por redefinir la acción política desde la centro-izquierda, desligándola de lo que perciben como «dogma» y posiciones extremas, para reposicionarla en la construcción de «amplios consensos» y un «liderazgo capaz de generar los acuerdos que las tareas urgentes de Chile demandan».
La relevancia de este espaldarazo se magnifica al examinar la nómina de firmantes, que reads como un who’s who de la historia política reciente de la centro-izquierda. La presencia de figuras como Viviane Blanlot (exministra de Defensa de Bachelet), Mariana Aylwin (exministra de Educación de Lagos), René Cortázar (exministro de Transportes de Bachelet) y, de manera aún más significativa, Óscar Guillermo Garretón (quien fuera subsecretario de Economía en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende), confiere al documento un peso histórico inusual. No se trata solo de disidentes ocasionales, sino de actores que encarnan trayectorias ligadas a los proyectos fundacionales de la centro-izquierda chilena.
Este movimiento se produce en un contexto de fragmentación dentro de la Democracia Cristiana, evidenciado por las críticas del expresidente Eduardo Frei hacia el apoyo de su partido a Jeannette Jara. Si bien Frei no se sumó a esta carta, su descontento y la adhesión de otros como la senadora Ximena Rincón y el empresario Juan José Santa Cruz (ex-DC), subrayan la profundidad de la crisis y el proceso de diáspora que afecta a una de las colectividades tradicionales de Chile.
En esencia, la carta trasciende el acto electoral inmediato. Es la expresión pública de un «voto puente» que, al migrar desde un espacio político tradicionalmente opositor, busca legitimar un proyecto de gobierno basado en la «moderación, el buen gobierno y el reencuentro». Este episodio no solo impacta la contienda presidencial, sino que plantea interrogantes de largo alcance sobre la capacidad de los bloques históricos para mantener su cohesión y sobre el surgimiento de nuevas alineaciones transversales que podrían redefinir el mapa político chileno en los años venideros.
El listado completo:
1. Sebastián Edwards
2. Oscar Guillermo Garretón
3. Marco Colodro
4. Fernando Bustamante
5. Vivianne Blanlot
6. Andrés Jouannet
7. Ximena Rincón
8. Matías Walker
9. Mariana Aylwin
10. María Alicia Ruiz-Tagle
11. René Cortázar
12. Isidro Solís
13. Álvaro Briones
14. Ricardo Escobar
15. Zarko Luksic
16. Ricardo Brodsky
17. Matías De la Fuente
18. Sergio Solís
19. José Luis del Río
20. Gonzalo Rojas-May O.
21. José Pablo Arellano
22. Sol Serrano
23. Mario Waisbluth
24. Gonzalo Contreras F.
25. Iris Boeninger
26. Juan Carlos Altamirano Celis
27. Patricio Silva Rojas
28. Jorge Rodríguez Grossi
29. Pedro García Aspillaga
30. Manuel Inostroza
31. Paz Suárez
32. Bernardita Soto
33. María José Bunster
34. Samuel Donoso Boassi
35. Clemente Pérez
36. Ernesto Tironi
37. Darío Calderón
38. Jaime Ravinet
39. Hardy Knittel
40. Sergio Muñoz Riveros
41. María Victoria Carvajal
42. Constanza Imperatore
43. Gabriel Peralta Martínez
44. Gerson Volenski
45. Jaime Abedrapo
46. Isabel Rodríguez
47. Alejandro Jara Puga
48. Gabriela Riutort
49. Rodrigo Valenzuela Cori
50. Cristián Mallol Comandari
51. Ramón Montes
52. Enrique Morales Mery
53. Odette Morales
54. Carlos Tudela Aroca
55. Patricio Corominas
56. Álvaro Clarke
57. Oscar Barra
58. Rodrigo Antilef Giacaman
59. Fernando Tala
60. Germán Guerrero
61. Luis Felipe Cristi
62. Marcela Espinoza
63. Hernán Urrutia
64. Tonci Tomic
65. Freddy Antilef Leiva
66. Claudio Martínez
67. Hernán Garfias
68. Cristóbal Palisson
69. Francisca Vergara
70. Raúl Villagra
71. Waldo Chacón
72. Carlos Bellei
73. Jorge Vives Dibarrat
74. Adolfo Alvial
75. Juan Pablo Miquel Izurieta
76. Gonzalo Cubillos Prieto
77. Andrés del Río
78. Rosa Benavides
79. Santiago Venegas
80. Gustavo Giglio
81. Felipe del Río
82. Jorge de la Carrera
83. Jorge Frei
84. Carlos Marholz Oróstegui
85. Marcos Farías
86. Enrique Méndez
87. Miguel Ángel Mendoza
88. Juan Carlos Latorre Díaz
89. Ricardo Israel
90. Jaime Castillo
91. Rodrigo Rivera A.
92. René Funes M.
93. Laura Lahsen
94. Tomás Aylwin
95. Ricardo González Middleton
96. Flavio Briones R.
97. Juan José Santa Cruz
98. Luis Lizama
99. Eugenio Yunis
100. Rafael Asenjo
101. Fernando Gipoulou
102. Moisés Jáuregui
103. Mirtha Chacana