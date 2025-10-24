En un gesto político de profundo calado simbólico, un colectivo de más de un centenar de figuras—militantes, adherentes y exmiembros de partidos de centro e izquierda—ha interpelado la tradicional división ideológica del país mediante una carta pública de apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Este pronunciamiento, lejos de ser un mero respaldo electoral, constituye un síntoma elocuente de las fracturas y realineamientos que definen el actual momento político chileno.

La misiva, titulada «Nuestra opción por Chile», opera como el manifiesto de un sector que, anclado en la tradición de la ex Concertación, articula un discurso que privilegia la estabilidad democrática y la gobernabilidad por sobre la ortodoxia partidista. El núcleo de su argumentación reside en la caracterización de la coyuntura nacional como una «encrucijada que exige responsabilidad, apertura y trascender las trincheras ideológicas». En este marco, presentan su apoyo a Matthei no como una abdicación de sus principios, sino como un acto de «responsabilidad democrática» orientado a «pensar en el conjunto del país, más allá de los colores».

El texto elabora una sofisticada justificación que busca conciliar la lealtad a una identidad de izquierda con el pragmatismo que, a su juicio, la situación demanda. Afirman que «ser de izquierda no es sinónimo de cerrarse al diálogo, sino de buscar, con los medios que las circunstancias exigen, un país más justo, seguro y digno». Esta postura representa un intento por redefinir la acción política desde la centro-izquierda, desligándola de lo que perciben como «dogma» y posiciones extremas, para reposicionarla en la construcción de «amplios consensos» y un «liderazgo capaz de generar los acuerdos que las tareas urgentes de Chile demandan».

La relevancia de este espaldarazo se magnifica al examinar la nómina de firmantes, que reads como un who’s who de la historia política reciente de la centro-izquierda. La presencia de figuras como Viviane Blanlot (exministra de Defensa de Bachelet), Mariana Aylwin (exministra de Educación de Lagos), René Cortázar (exministro de Transportes de Bachelet) y, de manera aún más significativa, Óscar Guillermo Garretón (quien fuera subsecretario de Economía en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende), confiere al documento un peso histórico inusual. No se trata solo de disidentes ocasionales, sino de actores que encarnan trayectorias ligadas a los proyectos fundacionales de la centro-izquierda chilena.

Este movimiento se produce en un contexto de fragmentación dentro de la Democracia Cristiana, evidenciado por las críticas del expresidente Eduardo Frei hacia el apoyo de su partido a Jeannette Jara. Si bien Frei no se sumó a esta carta, su descontento y la adhesión de otros como la senadora Ximena Rincón y el empresario Juan José Santa Cruz (ex-DC), subrayan la profundidad de la crisis y el proceso de diáspora que afecta a una de las colectividades tradicionales de Chile.

En esencia, la carta trasciende el acto electoral inmediato. Es la expresión pública de un «voto puente» que, al migrar desde un espacio político tradicionalmente opositor, busca legitimar un proyecto de gobierno basado en la «moderación, el buen gobierno y el reencuentro». Este episodio no solo impacta la contienda presidencial, sino que plantea interrogantes de largo alcance sobre la capacidad de los bloques históricos para mantener su cohesión y sobre el surgimiento de nuevas alineaciones transversales que podrían redefinir el mapa político chileno en los años venideros.

El listado completo:

1. Sebastián Edwards

2. Oscar Guillermo Garretón

3. Marco Colodro

4. Fernando Bustamante

5. Vivianne Blanlot

6. Andrés Jouannet

7. Ximena Rincón

8. Matías Walker

9. Mariana Aylwin

10. María Alicia Ruiz-Tagle

11. René Cortázar

12. Isidro Solís

13. Álvaro Briones

14. Ricardo Escobar

15. Zarko Luksic

16. Ricardo Brodsky

17. Matías De la Fuente

18. Sergio Solís

19. José Luis del Río

20. Gonzalo Rojas-May O.

21. José Pablo Arellano

22. Sol Serrano

23. Mario Waisbluth

24. Gonzalo Contreras F.

25. Iris Boeninger

26. Juan Carlos Altamirano Celis

27. Patricio Silva Rojas

28. Jorge Rodríguez Grossi

29. Pedro García Aspillaga

30. Manuel Inostroza

31. Paz Suárez

32. Bernardita Soto

33. María José Bunster

34. Samuel Donoso Boassi

35. Clemente Pérez

36. Ernesto Tironi

37. Darío Calderón

38. Jaime Ravinet

39. Hardy Knittel

40. Sergio Muñoz Riveros

41. María Victoria Carvajal

42. Constanza Imperatore

43. Gabriel Peralta Martínez

44. Gerson Volenski

45. Jaime Abedrapo

46. Isabel Rodríguez

47. Alejandro Jara Puga

48. Gabriela Riutort

49. Rodrigo Valenzuela Cori

50. Cristián Mallol Comandari

51. Ramón Montes

52. Enrique Morales Mery

53. Odette Morales

54. Carlos Tudela Aroca

55. Patricio Corominas

56. Álvaro Clarke

57. Oscar Barra

58. Rodrigo Antilef Giacaman

59. Fernando Tala

60. Germán Guerrero

61. Luis Felipe Cristi

62. Marcela Espinoza

63. Hernán Urrutia

64. Tonci Tomic

65. Freddy Antilef Leiva

66. Claudio Martínez

67. Hernán Garfias

68. Cristóbal Palisson

69. Francisca Vergara

70. Raúl Villagra

71. Waldo Chacón

72. Carlos Bellei

73. Jorge Vives Dibarrat

74. Adolfo Alvial

75. Juan Pablo Miquel Izurieta

76. Gonzalo Cubillos Prieto

77. Andrés del Río

78. Rosa Benavides

79. Santiago Venegas

80. Gustavo Giglio

81. Felipe del Río

82. Jorge de la Carrera

83. Jorge Frei

84. Carlos Marholz Oróstegui

85. Marcos Farías

86. Enrique Méndez

87. Miguel Ángel Mendoza

88. Juan Carlos Latorre Díaz

89. Ricardo Israel

90. Jaime Castillo

91. Rodrigo Rivera A.

92. René Funes M.

93. Laura Lahsen

94. Tomás Aylwin

95. Ricardo González Middleton

96. Flavio Briones R.

97. Juan José Santa Cruz

98. Luis Lizama

99. Eugenio Yunis

100. Rafael Asenjo

101. Fernando Gipoulou

102. Moisés Jáuregui

103. Mirtha Chacana