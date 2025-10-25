Este sábado se jugarán dos partidos importantes para el descenso, en La Serena y Talcahuano

Programación y  resultados de la fecha 25

VIERNES 24 DE OCTUBRE

Estadio: La Cisterna

Palestino 2:1 Everton

Goles: 0-1, 53′ Sebastián Sosa (EVE); 1-1, 61′ Jason León (PAL); 2-1, 73′ Junior Arias (PAL)

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

Estadio: La Portada

Deportes La Serena 2-1 Audax Italiano

Goles: 1-0, 45+2 Jeisson Vargas, de penal (LS); 2-0, 55′ Jeisson Vargas. de penal (LS); 2-1, 63′ Franco Troyansky, de penal (AI) Incidencias: Eduardo Vargas (AI) perdió un penal a los 22′

Estadio: Huachipato

Huachipato -:- 17:30 Deportes Iquique

DOMINGO 26 DE OCTUBRE

Estadio: Claro Arena

Universidad Católica -:- 12:30 Universidad de Chile

Estadio: El Cobre

Cobresal -:- 16:00 Unión Española

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar

Unión La Calera -:- 18:30 Ñublense

Estadio: El Teniente

O’Higgins -:- 18:30 Coquimbo Unido

LUNES 27 DE OCTUBRE 

Estadio: Nacional

Colo Colo -:- 18:00 Deportes Limache

/José Pablo Verdugo

 

