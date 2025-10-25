Este sábado se jugarán dos partidos importantes para el descenso, en La Serena y Talcahuano
Programación y resultados de la fecha 25
VIERNES 24 DE OCTUBRE
Estadio: La Cisterna
Palestino 2:1 Everton
Goles: 0-1, 53′ Sebastián Sosa (EVE); 1-1, 61′ Jason León (PAL); 2-1, 73′ Junior Arias (PAL)
SÁBADO 25 DE OCTUBRE
Estadio: La Portada
Deportes La Serena 2-1 Audax Italiano
Goles: 1-0, 45+2 Jeisson Vargas, de penal (LS); 2-0, 55′ Jeisson Vargas. de penal (LS); 2-1, 63′ Franco Troyansky, de penal (AI) Incidencias: Eduardo Vargas (AI) perdió un penal a los 22′
Estadio: Huachipato
Huachipato -:- 17:30 Deportes Iquique
DOMINGO 26 DE OCTUBRE
Estadio: Claro Arena
Universidad Católica -:- 12:30 Universidad de Chile
Estadio: El Cobre
Cobresal -:- 16:00 Unión Española
Estadio: Nicolás Chahuán Nazar
Unión La Calera -:- 18:30 Ñublense
Estadio: El Teniente
O’Higgins -:- 18:30 Coquimbo Unido
LUNES 27 DE OCTUBRE
Estadio: Nacional
Colo Colo -:- 18:00 Deportes Limache
/José Pablo Verdugo