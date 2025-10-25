Esta próxima semana se disputará la semifinal de vuelta entre Racing Club y Flamengo, donde ya está designado el árbitro del encuentro. Se trata de Piero Maza, que se trasladará a Avellaneda para ser el juez de impartir justicia en la revancha de ambos elencos (los brasileños ganaron en la ida por 1-0).

La designación del réferi chileno de inmediato generó ruido en Argentina, especialmente por la prensa de aquel país, donde se comenzó a buscar información de Maza y se encontraron con noticias algo llamativas.

Este encuentro determinará que equipo será finalista y buscará la gloria eterna. Además de Maza, el cuerpo arbitral será compuesto por los chilenos Claudio Urrutia y José Retamal, como jueces de línea, el cuarto árbitro será Felipe González. Además, en el VAR estará Juan Lara, que será asistido por Francisco Gilabert y Edson Cisternas.

Por Ignacio Soto Bascuñán