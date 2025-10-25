El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este jueves que intentaron envenenarlo con tres sustancias químicas añadidas a una mermelada y unos chocolates que le fueron entregados como obsequio en un evento público.

Se trata de la segunda denuncia de este tipo presentada por el gobierno ecuatoriano por presuntos intentos de atentar contra la vida del mandatario, en un contexto de protestas masivas y tensión política en el país.

En una entrevista con CNN, Noboa relató que los productos contenían “tres químicos diferentes” en concentraciones que “no pueden ser accidentales”.

“Presentamos la denuncia, presentamos las pruebas, la concentración de los tres químicos. En una alta concentración es imposible que no haya sido intencional”, afirmó el jefe de Estado.

El organismo militar encargado de su seguridad presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía para investigar el presunto atentado.

A inicios de octubre, el gobierno ya había denunciado —sin presentar pruebas— que el vehículo presidencial había recibido impactos de bala durante una manifestación indígena. Las autoridades no confirmaron posteriormente ese ataque.

Las recientes protestas se han intensificado tras la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha generado fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En al menos dos ocasiones, Noboa ingresó en zonas tomadas por manifestantes, donde fue recibido con palos y piedras.

“Nadie quiere que le lancen una bomba molotov, ni un volador, ni que lo envenenen con un chocolate, ni que le lancen piedras”, expresó el mandatario de 37 años, quien reiteró que no cederá ante la violencia y que su gobierno seguirá “defendiendo la estabilidad y el orden democrático”.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

