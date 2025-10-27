Un partido marcado por las decisiones arbitrales y la polémica final entre los jugadores y banquillos, así como el enfado de Vinicius al ser sustituido.

Primera parte de auténtico vértigo en la que el Real Madrid fue muy superior al Barça. Dos goles y un penalti anuló el VAR a los merengues que, aun así, se fueron por delante en el marcador al descanso gracias a los tantos de Mbappé y Bellingham.

En el primer cuarto de hora ya había pasado de todo. Solo habían transcurrido dos minutos de partido cuanto Soto Grado señaló penalti, pero tras consultarlo en el VAR, lo anuló por falta de Vinicius sobre Lamine Yamal. Después, llegó el primer gol anulado del partido. Una volea de Mbappé desde fuera del área que el VAR anuló por juega de juego. El francés estaba adelantado milimétricamente.

Primera parte de infarto

El Real Madrid, muy volcado sobre el área culé, consiguió el primer gol minutos después gracias a un disparo cruzado de Mbappé que esta vez sí partió en posición correcta. Bellingham le puso un balón a la espalda de los defensas y el francés superó a Szczesny con un derechazo cruzado.

A pesar de los intentos del Barça por recomponerse, los culés no tenían apenas el balón y era el Real Madrid el que tenía las ocasiones más claras, con hasta tres intervenciones salvadoras de Szczesny. Fue tras un error garrafal de Arda Güler, que perdió el balón dentro del área, cómo el Barça logró empatar. El balón le cayó a Rashford que se lo pasó a Balde y este pasó a Fermín, que remató solo, imposible para Courtois.

Cuando el partido parecía irse al empate llegó el gol de Bellingham. Tras una jugada embarullada, un centro pasado y una parábola rara del balón, Bellingham logró rematar en el área pequeña. También marcó Mbappé un minuto después, pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego.

Hat-trick anulado a Mbappé

La segunda parte empezó como la primera, con polémica arbitral. Soto Grado tuvo que revisar en el VAR una mano de Eric García dentro del área por la que señaló penalti a favor del Real Madrid. Sin embargo, Szczesny paró el disparo de Mbappé y el marcador no se movió. También hubo un gol anulado, esta vez a Bellingham por fuera de juego de Brahim, que había entrado minutos antes por Güler.

El Barça lo intentaba a través de las botas de Lamine Yamal, que buscaba constantemente a Ferran, pero Courtois y la defensa blanca se interponían en su camino. Flick aprovechó para mover la pizarra y quitó a Eric García y Ferran Torres por Marc Casadó y Araújo, también a Cubarsí por Roony. Quien pudo marcar y sentenciar fue el Madrid, pero el disparo de Mbappé se marchó muy desviado y el de Rodrygo lo atrapó Szczesny sin problema.

Tangana final y enfado monumental de Vinicius

El partido acabó como empezó, con polémica arbitral. Pedri fue expulsado por doble amarilla tras una entrada sobre Tchouameni. El Real Madrid se quejaba de que debería haber sido expulsado en la jugada de antes, tras una falta sobre Camavinga. En el momento de la expulsión, ambos banquillos iniciaron una y tuvieron que intervenir los cuerpos técnicos. Una tangana que continuó tras el pitido final sobre el terreno de juego.

Minutos antes, Vinicius protagonizó uno de los momentos más reseñables del encuentro. Xabi Alonso le quitó por Rodrygo y al brasileño no le gustó nada la decisión. Se marchó al vestuario, sin mirarle a la cara ni saludarle. El entrenador madridista tampoco le miró mientras hacía diversos aspavientos.

/José Pablo Verdugo