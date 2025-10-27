Este lunes se completa la fecha con el partido entre Colo Colo y Deportes Limache

Programación y  resultados de la fecha 25

VIERNES 24 DE OCTUBRE

Estadio: La Cisterna

Palestino 2:1 Everton

Goles: 0-1, 53′ Sebastián Sosa (EVE); 1-1, 61′ Jason León (PAL); 2-1, 73′ Junior Arias (PAL)

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

Estadio: La Portada

Deportes La Serena 2-1 Audax Italiano

Goles: 1-0, 45+2 Jeisson Vargas, de penal (LS); 2-0, 55′ Jeisson Vargas. de penal (LS); 2-1, 63′ Franco Troyansky, de penal (AI) Incidencias: Eduardo Vargas (AI) perdió un penal a los 22′

Estadio: Huachipato

Huachipato -:- 17:30 Deportes Iquique

DOMINGO 26 DE OCTUBRE

Estadio: Claro Arena

Universidad Católica 1-0 Universidad de Chile

Gol: 1-0, 72′ Alfred Canales (UC) 53′ Expulsado Gary Medel (UC)

Estadio: El Cobre

Cobresal 1-0 Unión Española

Gol:1-0, 79′ Félix Triñañes (CSAL) 44′ Pablo Aránguiz perdió un penal (UE)

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar

Unión La Calera 3-0 Ñublense

Goles: 1-0, 7′ Sebastián Sáez (ULC); 2-0, 71′ Christopher Díaz (ULC); 3-0, 89′ Camilo Moya (ULC) Incidencias: 80′ Expulsado Gonzalo Sosa (ÑUB)

Estadio: El Teniente

O’Higgins 0-1 Coquimbo Unido

Gol: 0-1, 46′ Matías Palavecino (COQ) Incidencias: 90+5′ Expulsado Arnaldo Castillo (OHI); 90+11′ Diego Sánchez atajó un penal a Bryan Rabello (OHI)

LUNES 27 DE OCTUBRE 

Estadio: Nacional

Colo Colo -:- 18:00 Deportes Limache

/José Pablo Verdugo

 

