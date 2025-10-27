Este lunes se completa la fecha con el partido entre Colo Colo y Deportes Limache
Programación y resultados de la fecha 25
VIERNES 24 DE OCTUBRE
Estadio: La Cisterna
Palestino 2:1 Everton
Goles: 0-1, 53′ Sebastián Sosa (EVE); 1-1, 61′ Jason León (PAL); 2-1, 73′ Junior Arias (PAL)
SÁBADO 25 DE OCTUBRE
Estadio: La Portada
Deportes La Serena 2-1 Audax Italiano
Goles: 1-0, 45+2 Jeisson Vargas, de penal (LS); 2-0, 55′ Jeisson Vargas. de penal (LS); 2-1, 63′ Franco Troyansky, de penal (AI) Incidencias: Eduardo Vargas (AI) perdió un penal a los 22′
Estadio: Huachipato
Huachipato -:- 17:30 Deportes Iquique
DOMINGO 26 DE OCTUBRE
Estadio: Claro Arena
Universidad Católica 1-0 Universidad de Chile
Gol: 1-0, 72′ Alfred Canales (UC) 53′ Expulsado Gary Medel (UC)
Estadio: El Cobre
Cobresal 1-0 Unión Española
Gol:1-0, 79′ Félix Triñañes (CSAL) 44′ Pablo Aránguiz perdió un penal (UE)
Estadio: Nicolás Chahuán Nazar
Unión La Calera 3-0 Ñublense
Goles: 1-0, 7′ Sebastián Sáez (ULC); 2-0, 71′ Christopher Díaz (ULC); 3-0, 89′ Camilo Moya (ULC) Incidencias: 80′ Expulsado Gonzalo Sosa (ÑUB)
Estadio: El Teniente
O’Higgins 0-1 Coquimbo Unido
Gol: 0-1, 46′ Matías Palavecino (COQ) Incidencias: 90+5′ Expulsado Arnaldo Castillo (OHI); 90+11′ Diego Sánchez atajó un penal a Bryan Rabello (OHI)
LUNES 27 DE OCTUBRE
Estadio: Nacional
Colo Colo -:- 18:00 Deportes Limache
/José Pablo Verdugo