En la parte alta de la Tabla de posiciones llegan empatados a la última fecha Deportes Copiapó y Universidad de Concpción.
Y aseguraron su paso a la liguilla Cobreloa, San Marcos de Arica y Rangers de Talca.Los últimos tres cupos los disputarán Santiago Wanderers (41 puntos), Deportes Antofagasta (40 puntos y + 9), Deportes Concepción (40 puntos y +3) y San Luis (39 puntos)
Programación y Resultados de la fecha 29 de la Primera B
VIERNES 24 DE OCTUBRE
Estadio: Lucio Fariña
San Luis 0-0 Deportes Copiapó
Goles: No hubo
Estadio: Ester Roa
Universidad de Concepción 3-2 Deportes Temuco
Goles: 1-0, 2′ Sebastián Molina (UDC); 2-0, 7′ Sebastián Molina (UDC); 2-1, 39′ Matías Donoso (TEM); 3-1, 64′ Iam González (UDC); 3-2, 77′ Luis Miguel Acevedo (TEM)
SÁBADO 25 DE OCTUBRE
Estadio: Municipal de San Felipe
Unión San Felipe 2-0 Santiago Morning
Goles: 1-0, 61′ Diego Cuéllar (USF); 2-0, 68′ Sergio Vergara (USF)
Estadio: Joaquín Muñoz García
Deportes Santa Cruz 1-0 San Marcos de Arica
Gol: 1-0, 13′ Jesús Pino (SC)
Estadio: Municipal Recoleta
Deportes Recoleta 1-1 Curicó Unido
Goles: 0-1, 59′ Hans Ibarra (CUR); 1-1, 87′ Federico Martín (REC) 34′ Expulsado Francisco Alarcón (REC)
DOMINGO 26 DE OCTUBRE
Estadio: Municipal San Bernardo
Magallanes 1-0 Antofagasta
Gol: 1-0, 59′ Martín Araya (MAG)
Estadio: Zorros del Desierto
Cobreloa 2-0 Santiago Wanderers
Goles: 1-0, 70′ Gustavo Gotti (COB); 2-0, 82′ Sebastián Zúñiga (COB)
Estadio: Fiscal de Talca
Rangers 1-0 Deportes Concepción
Gol: 1-0, 71′ Ignacio Ibáñez (RAN)
ASÍ ESTÁ LA TABLA A FALTA SÓLO DE UNA FECHA