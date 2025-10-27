En la parte alta de la Tabla de posiciones llegan empatados a la última fecha Deportes Copiapó y Universidad de Concpción.

Y aseguraron su paso a la liguilla Cobreloa, San Marcos de Arica y Rangers de Talca.Los últimos tres cupos los disputarán Santiago Wanderers (41 puntos), Deportes Antofagasta (40 puntos y + 9), Deportes Concepción (40 puntos y +3) y San Luis (39 puntos)

Programación y Resultados de la fecha 29 de la Primera B

VIERNES 24 DE OCTUBRE

Estadio: Lucio Fariña

San Luis 0-0 Deportes Copiapó

Goles: No hubo

Estadio: Ester Roa

Universidad de Concepción 3-2 Deportes Temuco

Goles: 1-0, 2′ Sebastián Molina (UDC); 2-0, 7′ Sebastián Molina (UDC); 2-1, 39′ Matías Donoso (TEM); 3-1, 64′ Iam González (UDC); 3-2, 77′ Luis Miguel Acevedo (TEM)

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

Estadio: Municipal de San Felipe

Unión San Felipe 2-0 Santiago Morning

Goles: 1-0, 61′ Diego Cuéllar (USF); 2-0, 68′ Sergio Vergara (USF)

Estadio: Joaquín Muñoz García

Deportes Santa Cruz 1-0 San Marcos de Arica

Gol: 1-0, 13′ Jesús Pino (SC)

Estadio: Municipal Recoleta

Deportes Recoleta 1-1 Curicó Unido

Goles: 0-1, 59′ Hans Ibarra (CUR); 1-1, 87′ Federico Martín (REC) 34′ Expulsado Francisco Alarcón (REC)

DOMINGO 26 DE OCTUBRE

Estadio: Municipal San Bernardo

Magallanes 1-0 Antofagasta

Gol: 1-0, 59′ Martín Araya (MAG)

Estadio: Zorros del Desierto

Cobreloa 2-0 Santiago Wanderers

Goles: 1-0, 70′ Gustavo Gotti (COB); 2-0, 82′ Sebastián Zúñiga (COB)

Estadio: Fiscal de Talca

Rangers 1-0 Deportes Concepción

Gol: 1-0, 71′ Ignacio Ibáñez (RAN)

ASÍ ESTÁ LA TABLA A FALTA SÓLO DE UNA FECHA

 

