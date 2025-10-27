Tanto la candidata comunista como el José Antonio Kast mantienen más o menos los mismos porcentajes de la semana anterior, siendo los que más probablemente pasen a segunda vuelta, donde ganaría ampliamente el Republicano

Este es el detalle de las encuestas publicadas este fin de semana:

Cadem:

La cuarta encuesta Cadem de octubre, esableció que se amplía de cuatro a siete puntos la brecha entre Jeannette Jara (27%, un punto más que la semana pasada) y José Antonio Kast (20%, 2 puntos menos que la semana pasada), quien baja tres puntos en las últimas dos semanas.

Mientras, Johannes Kaiser (14%, dos puntos más que la semana pasada) pasa a Evelyn Matthei (13%, un punto menos que hace siste días) y alcanza el tercer lugar, mientras que Franco Parisi se mantiene en 11%. Así, se reduce a seis puntos la diferencia entre Kast y Kaiser.

Más atrás les siguen Harold Mayne-Nicholls (4%), Eduardo Artés (1%) y Marco Enríquez-Ominami (1%). El 9% no votaría, no sabe o no responde.

En base 100, si la elección fuera el próximo domingo, 30% votaría por Jara, 22% por Kast, 15% por Kaiser, 14% por Matthei, 12% por Parisi, 5% por Mayne-Nicholls, 1% por Artés y 1% por Enríquez-Ominami.

Respecto a seguridad del voto, 91% de los que votan por Jara están totalmente decididos, al igual que el 85% de Kaiser, 83% de Kast, 79% de Parisi, 75% de Matthei, 70% de Artés, 54% de Enríquez Ominami y 46% de Mayne-Nicholls.

Segunda vuelta. En este escenario, Jara perdería con Kast por 12 puntos (36% vs 48%), con Matthei por 13 puntos (33% vs 46%), con Kaiser por 5 puntos (36% vs 41%) y con Parisi por 3 puntos (34% vs 37%). Vencería, en cambio, a Enríquez-Ominami por 19 puntos (36% vs 17%) y a Mayne-Nicholls por 2 puntos (33% vs 31%).

Criteria:

a cuarta encuesta Agenda Criteria de octubre que indica que, si la elección fuera este domingo, la candidata oficialista Jeannette Jara obtiene un 28% de las preferencias (un punto menos que la encuesta de la semana pasada), seguida por el republicano José Antonio Kast con 23% (un punto menos que hace siete días), quien acumula una baja de tres puntos en las últimas dos semanas en este sondeo.

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei cae de 15% a 13%, acumulando una baja de cuatro puntos en dos semanas, siendo alcanzada por el libertario Johannes Kaiser, quien sube de 12% a 13% y suma un alza de tres puntos en dos semanas.

Franco Parisi se mantiene en 9% y Harold Mayne-Nicholls sube de 3% a 4%. Marco Enríquez-Ominami sube de 1% a 2% y Eduardo Artés llega a 1%.

Escenarios de segunda vuelta. En este escenario, Kast se impondría a Jara por 11 puntos (46% vs 35%), mientras que Matthei también ganaría a la candidata oficialista, pero por 10 puntos (43% vs 33%).

De esta manera, el margen entre Kast y Jara bajó de 12 a 11 puntos en una semana y el de Matthei y Jara se mantiene en 10 puntos.

En una competencia contra Parisi, Jara alcanza 33% frente al 31% del economista.

Kaiser tendría 37% de las preferencias contra 36% de Jara en este escenario.

Percepción de quién ganará. A la vez, cuando se consulta a los encuestados quién cree que será el próximo Presidente de Chile, un 36% piensa que será José Antonio Kast (mismo porcentaje que la semana pasada), seguido por Jeannette Jara con un 32% (un punto menos que hace siete días).

Posición política. Por otro lado, para las elecciones del 16 de noviembre, un 27% prefiere un candidato de derecha, un 19% a uno independiente, un 15% a uno de centro, un 14% a uno de centroderecha, un 13% a uno de izquierda y un 12% a uno de centroizquierda.

Panel Ciudadano

a cuarta encuesta Panel Ciudadano-UDD de octubre que señala que, si la elección presidencial fuera el próximo domingo, la candidata oficialista Jeannette Jara está en primer lugar con 25% de las preferencias (un punto más que la semana pasada), seguida por el líder republicano José Antonio Kast con 22% (un punto menos que hace siete días y tres menos que hace dos semanas).

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mantiene en 16%, a nueve puntos de la exministra del Trabajo y a seis del líder republicano.

Le sigue de cerca el libertario Johannes Kaiser, quien se mantiene en 13% y Franco Parisi, quien sube de 9% a 11% en una semana.

Harold Mayne-Nicholls se mantiene en 2%, mientras Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés permanecen, al igual que la semana pasada, en 1%.

Además, un 5% está indeciso y otro 4% no votaría por alguna de las candidaturas.

Votantes habituales y obligados. Entre los votantes habituales (que corresponden a alrededor de un 60% del padrón), Jara supera por 12 puntos a Kast (32% vs 20%), mientras que entre los obligados (alrededor de un 40% del padrón), Kast obtiene un 25% contra el 15% de Jara.

Escenarios de segunda vuelta. El estudio señala que, en caso de una segunda vuelta entre Kast y Jara, el republicano obtendría un 48% de respaldo (dos puntos más que la semana pasada) contra un 32% de la exministra del Trabajo (un punto menos que hace siete días). Un 20% dice que no sabe, no responde o votaría nulo (dos puntos menos que la semana pasada).

Si se da el escenario de un enfrentamiento entre Matthei y Jara en segunda vuelta, la candidata de Chile Vamos obtendría 47% (dos puntos más que la semana pasada) contra 29% (un punto menos que hace siete días) de la postulante oficialista. Un 24% no sabe, no responde o votaría nulo.

FEEDBACK:

En la recta final de las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre, la encuesta Feedback entregó un nuevo panorama del perfil de los votantes y de la posición de los principales candidatos que buscan llegar a La Moneda.

Según el sondeo, en la intención de voto presidencial para una primera vuelta, la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, lidera las preferencias con un 30,1%. En segundo lugar, se ubica el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con 22,3%.

Black & White

La última entrega de la encuesta Black & White revela un panorama electoral de máxima estrechez en la carrera presidencial.

De cara a la primera vuelta, la candidata oficialista, Jeannette Jara, registra un 28% de la intención de voto si las elecciones se realizaran el próximo domingo. Sin embargo, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, la sigue muy de cerca con un 27%, quedando ambos en un virtual empate técnico.

En comparación con el sondeo anterior, la exministra del Trabajo experimentó un retroceso de dos puntos, mientras que el otrora diputado logró subir uno.

En el tercer puesto de las preferencias se mantiene la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien conserva su apoyo con un 19%. El cuarto lugar lo ocupa Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), que registra un 14% y anota un alza de tres puntos respecto a la medición previa.

Más atrás en la carrera se ubican Franco Parisi con un 7% (+1) y Harold Mayne-Nicholls con un 2% (-2), mientras que en el último lugar cierran Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami, ambos con un 1%.

Un hallazgo que se reitera en las mediciones de Black & White es la situación de la candidata oficialista en un posible balotaje, donde perdería tanto contra Kast (55% a 34%, con 10% de nulos o blancos) como con Matthei (54% a 32%, con 14% de nulos o blancos).

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap