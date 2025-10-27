A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, los candidatos a La Moneda se enfrentaron por tercera vez en un debate televisivo transmitido esta vez por Canal 13.

Pese a que se trata del tercer debate televisado, en realidad es la segunda oportunidad en que todos los presidenciables se enfrentan. El primer encuentro tuvo lugar el miércoles 10 de septiembre en los estudios de Chilevisión con la asistencia de todos los aspirantes a la Presidencia. El segundo evento de este tipo -un bloque especial en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade)- tuvo la ausencia de Eduardo Artés, y con ello sólo siete de los ocho candidatos debatieron.

Para esta oportunidad, no obstante, todos confirmaron su asistencia: Jeannette Jara (Partido Comunista), José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (Partido Libertario), Franco Parisi (Partido de la Gente) y los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Reviva a continuación lo que fue un calificado como un debate

/