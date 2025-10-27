La modelo e influencer chilena Sofía Muñoz (22) marcó un nuevo hito en su carrera al convertirse en portada de la edición aniversario de octubre 2025 de Playboy México & Latinoamérica, logro que en el pasado alcanzaron figuras como Daniella Chávez.

Oriunda de Santiago Centro, Muñoz pasó de ser una creadora de contenido en redes sociales a consolidarse como una figura internacional.

“En pandemia empecé a hacer videos en TikTok y en redes sociales. Me hice viral por varios videos, hacía contenido de deporte, vida sana y ayudaba a los emprendedores. Era bien movida”, recordó sobre sus inicios a La Cuarta.

Hace dos años decidió ingresar al mundo del contenido para adultos, un salto que —según ella— fue impulsado por sus propios seguidores y la estabilidad económica que ofrecía.

“El clic fue básicamente que me lo pedían mucho. También vivo sola hace mucho tiempo y me habían dicho que se ganaba muy bien, así que me motivé a hacerlo. Ahora es mi trabajo, yo me lo tomo como mi trabajo”, explicó.

Más allá de su faceta como modelo, Sofía está enfocada en nuevos proyectos personales. “Me gusta hacer deporte, juego pádel, hago pilates, gimnasio… y ahora estoy sacando mi marca. Llevo rato estudiando sobre paid media, porque siempre he sido la modelo, y ahora me tocó aprender lo que hay por detrás”, contó.

Con orgullo, agregó: “Ya soy una conejita Playboy. Voy a ir a la fiesta de Halloween el 26 y conoceré al equipo allá”. Las fotos, en tanto, fueron producidas íntegramente en Chile con una estética retro y cabaret, inspirada en Moulin Rouge.

Muñoz también abordó los prejuicios que aún existen hacia las creadoras de contenido: “Es un tema tabú (…) Es que acá en Chile lo miran de otra forma, como si yo hiciera otras cosas, y no. Yo solamente estoy vendiendo contenido exclusivo y ya, así de simple. Para mí es un trabajo. Hasta el día de hoy me pasa que, por tener OnlyFans, la gente asume cosas”, mencionó.

Hace unos meses, Sofi también hizo noticia por una entrevista con Danilo 21, donde contó que varias influencers nacionales son invitadas por millonarios a otros países.

