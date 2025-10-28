Colo Colo necesitaba ganar imperiosamente este partido con Limache para acortar distancias con Cobresal y Palestino, que son los equipos con los que está peleando el último cupo a Copa Sudamericana.

LO QUE DEJÓ UN ACONTECIDO DUELO EN EL NACIONAL Este es el compacto del empate 2-2 entre #ColoColo y Deportes Limache, que puso fin a la Fecha 25 de la #LigaDePrimera2025 en este #MatchdayLunes.

Lo tuvo todo para ganar. Y no ganó.

¿Porque dejó escapar dos puntos que pueden pesarle mucho al término del torneo?

Por varias razones, mejor dicho por varios errores.

Individuales y colectivos.

A saber:

La absurda espulsión de Sebastián Vegas.

En el minuto 33´Deportes Limache se había quedado con diez hombres por una falta violenta de Jonathan Andía. Y en lugar de aprovechar esa ventaja numérica, Colo Colo la desperdició con la torpe actud de su zaguero central. Ya tenía amarillá por una fata muy fuerte contra Daniel Castro y en el minuto 38´ fue a disputar una pelota intrascendente con el propio «Popín» y le pegó un manotazo que no le dejó otra opción al árbitro Diego Flores que expulsarlo por doble amonestación. Las muy malas determinación que tomó Fernando Ortiz . Nos referimos a los cambios, todos equivocados. El primero fue justamente para que ingresara otro central, en este caso Jonathan Villagra, lo que está dentro de toda lógica, pero no que saliera Victor Méndez que era el que mejor jugaba en medio campo. Posteriormente, dando el parido por ganado anticipadamente tras el gol de Lucas Cepeda, que puso el partido 2-0 quiso hacerse el canchero e hizo debutar al juvenil Victor Campos, junto a otros cambios entre los cuales estuvo la reaparición de Javier Correa. No es por cargarle la mano ni mucho menos al juvenil ,pero por su costado llegaron los dos goles de Deportes Limache.

La farra de los delantero albos.

La falta de velocidad y concentración de la defensa colocolina.Hay un detalle en el que conviene reparar en el primer gol, minuto 83´, del elenco que dirige Victor Riveros. Desde arriba y en la cancha nadie dudó que era off side cuando levantó la bandera el línea. Eso, porque «Popín» Castro apareció tan libre y con tanta ventaja para entrar por el sector izquierdo que, efectivamente parecía adelantado. Pero no, el VAR demostró que partió bien posicionado y con su vleoicdad dejó pagando a todoa la defensa del Cacique. Y el gol del empate, impresentable ´para un equipo que se supone es de mayor jerarquía. Porque Zapata hizo lo que quiso entrando por la izquierda, tuvo tiempo para levantar la cabeza y colocar el centro para Luis Felipe Hernández, que con toda comodidad cabeceó la pelota y la mandó adentro. ¿Dónde estabn los centrales de Colo Colo? ¿Qué hizo Fernando De Paul para impedir el gol?.

Lo concreto es que con esta suma de errores es muy difícil que puedas ganar un partido, sobre todo cuando al frente tienes un equipo que no se dio por vencido aún estando vencido. Porque Deportes Limache, preciasmente después del 0-2 en contra mostró su mejor versión y ratificó porqué ha sido un rival tan complicado este año para Colo Colo. Más ún, nos atrevemos a asegurar que de todos los equipos que están peleando el descenso, el cuadro tomatero es que juega mejor, el que tiene un técnico que mejor entiende la situación en que se encuentra su equipo y que cuenta con figuras individuales que se las quisiera cualquier equipo grande. Partiendo por Daniel «Popín» Castro y el venezolano Luis Guerra.

En definitiva, en lo que es otra perlita más en este Centenario para el olvido, Colo Colo dejó escapar un triunfo que le pertenecía, sigue a seis puntos de Cobresal y siete Palestino y las opciones de alcanzar el último cupo a Copa Sudmareicana se ponen cada vez más cuesta arriba.

José Pablo Verdugo. Fotos y videos: TNT Sports