Cada vez es más habitual en el mundo occidental celebrar Halloween y además de asistir a fiestas tematizadas la noche del 31 de octubre con un original disfraz de Halloween muchas personas decoraron su casas para festejar la noche de los muertos, especialmente en aquellas que hay niños.

Telarañas, calabazas, fantasmas, gatos negros, murciélagos o malvadas brujas nos ayudan de forma fácil a crear un ambiente terrorífico en cualquier estancia, incluso hay quienes decoran los exteriores de su domicilios para que todos los vecinos puedan saber que en esa casa se celebra Halloween sin complejos y para que los niños acudan a ellas a pedir caramelos al grito de ¡truco o trato!.

Pero en esto de celebrar la noche de los muertos vivientes por todo lo alto los americanos nos llevan años de distancia y eso sin duda se nota en la forma de ambientar sus casas para Halloween . Algunos dedican mucho tiempo e imaginación a esta tarea y sus jardines nada tienen que envidiar a cualquier escenario de las películas de terror.

Casa de Halloween con cementerio en el jardín (Purple onion designs), casa con hombre gigante de calabaza (Buzzfeed.com) y edificio cubierno de telarañas (Bubblews.com).

Y no fueron las únicas, ya que aquí se pueden observas otras recreaciones que fueron espectaculares

Jardín con extraterrestre (Buzzfeed.com), (Buzzfeed.comMostlyyowls blog(Bubblews.com

LA NÚMERO UNO

Cuando los bomberos de Glens Falls, Nueva York, recibieron una llamada sobre un incendio en una casa, hicieron lo que siempre hacían: apresurarse a apagar las llamas.

Pero cuando llegaron a esta casa, se sorprendieron al saber que en realidad la casa no se estaba quemando y se trataba de unas elaboradas decoraciones de Halloween.

«Para nuestra sorpresa, ésta era una increíble decoración de Halloween», dijo el sindicato de bomberos local en una publicación de Facebook.

Las decoraciones que engañaron incluso a estos profesionales hicieron que pareciera que las llamas estaban envolviendo el interior de la casa, según muestra un video publicado por el departamento de bomberos.

Se puede escuchar al dueño de la casa bromeando: «Espero que Glens Falls no tenga que cobrarme por esto».

El público puede ver el «incendio de la casa» demasiado real los viernes y sábados hasta fin de mes, dijo el sindicato de bomberos.

Pero esta no es la única casa de Glens Falls que tiene una decoración de Halloween tan incendiaria.

En este segundo vídeo vemos a otra casa de la localidad en la que todas las ventanas parecen estar en llamas. Además vemos un clip más largo de la primera casa en la que descubrimos cuál es el sencillo truco que han usado para crear el falso fuego: una luz led roja enfocando a las cortinas y un ventilador para hacer que se muevan.

