El parte médico del club azul ratifica que el jugador sufrió un desgarro en el partido con Universidad Católica y por lo tanto deberá estar como mínimo dos semanas fuera del equipo

Esta es la información oficial entregada por el club Universidad de Chile:

Pronta recuperación, Lucas 💙 Tras realizarse los exámenes médicos, post desarrollo de la Fecha 25, se determinó que Lucas Assadi sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral. La evolución de su… pic.twitter.com/wHCqZiMdxT — Universidad de Chile (@udechile) October 27, 2025

/José Pablo Verdugo