Luego de igualar 1-1 en el partido por la “ida”, Atlético Mineiro se medirá con Independiente del Valle este martes desde las 21.30 (hora de Chile) en el duelo que determinará el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025. E

l encuentro, que se jugará en el estadio Arena MRV, en Belo Horizonte, Brasil, contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y se podrá ver a través de ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar y DSports.

En su primer choque por las semifinales (se jugó el martes pasado en Ecuador), el conjunto que hizo de local no consiguió sostener la ventaja que había obtenido a los 11 minutos del primer tiempo con el gol de penal de Júnior Sornoza y fue empatado por Dudu a los 46 del segundo tiempo.

El ganador de esta llave se cruzará con el vencedor del cotejo entre Lanús y Universidad de Chile, previsto para este jueves a las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez (provincia de Buenos Aires).

Las probables formaciones de los equipos

Atlético Mineiro: Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan; Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino; Bernard y Rony. DT: Jorge Sampaoli.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Luis Felipe Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcivar; Darwin Guagua, Junior Sornoza, Patrik Mercado; Michael Hoyos y Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.