Si Coquimbo Unido le gana el próximo domingo a Unión La Calera se coronará campeón del fútbol chileno a falta de cuatro fechas para el término del campeonato.

Ese logro le va a pertenecer a todos por igual, pero hay un nombre que destaca: el del arquero, capitán y referente de este equipo, Diego «El Mono» Sánchez.

Que en el partido jugado el pasado domingo en Rancagua se vistió de héroe con esta atajada

🧤🥵👏¡LOS GENIOS HACEN ESO! Sobre el final del partido, a O'Higgins le cobraron un penal a favor, pero el Mono Sánchez apareció de forma portentosa y se sacó este TAPADÓN para asegurarle el triunfo a Coquimbo Unido. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/PLGcT0c0PY — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 26, 2025

Y después lo celebró como correspondía junto a todos sus compañeros, ya que al atajar ese penal posibilitó que Coquimbo Unido completara las diez fechas de la segunda rueda sin perder un solo punto

😎🧤🏴‍☠️ El héroe de la jornada en el Teniente Mono Sánchez celebró eufóricamente el trabajado triunfo de Coquimbo Unido ante O'Higgins, por la Fecha 25 de la #LigaDePrimera 2025. Si los Piratas vencen a Unión La Calera en el Sánchez Rumoroso en la siguiente jornada, salen… pic.twitter.com/U2Pd0T4klP — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 27, 2025

Este es un resumen de las declaraciones de un auténtico capitán, Diego «El Momo» Sánchez:

“Nosotros, con Toto (Manuel Fernández) y (Sebastián) Galani, somos como la experiencia y la voz del camarín. Tratamos de mantener la misma onda que veníamos haciendo. Todo esto que hemos logrado ha sido gracias a la hermandad en el camarín”.

«La clave para seguir por el mismo camino es mantenerlo y seguir reforzándolo. Más allá de hablar tanto, es mantener y saber que estamos arriba en la tabla por lo que hemos hecho. Y no tenemos por qué cambiar”.

“Tenemos que seguir creyendo en nosotros, no creernos más ni menos. Seguir humildes como en cada entrenamiento. En Coquimbo Unido no hay cabrones, todos tenemos voz y se nota en la cancha”.

“Sería hermoso ver mi nombre, el de Toto, el de Chino que ha hecho un trabajo gigante con Miguel, el de los canteranos, Galani, Pichu Cabrera. Todos trabajamos para eso, son sueños de cada uno. Para mí es un sueño hacer historia con este club, porque hay toda una ciudad detrás respaldando”.

