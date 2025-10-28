BOCA se quedó con una victoria clave como visitante por 3-1 anteBarracas Central en el partido pendiente dela fecha 12 del Torneo Clausura. Con un hombre de más desde los 15′ por la roja a Tapia, Zeballos le cambió la cara y lo dio vuelta con un doblete de Giménez y otro de Merentiel.

Con este resultado, el Xeneize no sólo volvió a los puestos de clasificación a la Libertadores 2026 por la tabla anual, sino que además relegó a River, su clásico rival, a la zona del repechaje

El primer tiempo empezó más que caliente y a los dos minutos Boca ya reclamaba roja a Barrios por una piña a Merentiel en la nuca. El VAR brilló por su ausencia.

La pica en el mediocampo, con Paredes como protagonista siguió con Tapia y el campeón del mundo vio su quinta amarilla en el Clausura, por lo que estará suspendido ante Estudiantes y podrá jugar el Superclásico. El capitán de Barracas también fue amonestado.

A los 14 minutos, Lamolina volvió a quedar expuesto: Paredes acusó recibo de una patada de Tapia que no llegó a destino y el juez compró. Segunda amarilla y roja al mediocampista del Guapo.

A pesar de la inferioridad numérica, Barracas abrió el marcador con un gol de otro partido. Insúa controló de pecho en mitad de cancha y sacó un bombazo que cayó por detras de Marchesín.

El hombre de más y el retroceso del local, llevaron a Boca a una superposición en el mediocampo que Úbeda buscó resolver en el entretiempo con el ingreso de Zeballos por Alarcón.

El cambio rápidamente le dio resultado. Tras una gambeta y la lucha del Changuito, Giménez logró girar y de frente al arco no perdonó. 1-1 parcial y alivio para el Xeneize.

Sólo tres minutos después, Giménez volvió a ganar tras un buen centro de Barinaga desde la derecha y de cabeza venció a Ledesma para el 2-1.

A los 20 del complemento, el Xeneize sacó la contra con Zeballos por derecha. El 7 llegó al fondo y tocó atrás para que Merentiel anote el 3-1.

/José Pablo Verdugo. El Gráfico. Videos ESPN