Los principales índices de Wall Street alcanzaron nuevos máximos históricos este martes 28 de octubre de 2025, impulsados por el fuerte desempeño de Nvidia tras anunciar la construcción de supercomputadoras para el Departamento de Energía de Estados Unidos, y por el optimismo en torno a los resultados trimestrales de las grandes empresas tecnológicas, según informó Reuters.

El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, reveló que la compañía construirá siete supercomputadoras para el Departamento de Energía de EE. UU., y que dispone de reservas de chips de inteligencia artificial por un valor de USD 500.000 millones.

Tras el anuncio, las acciones de Nvidia registraron importantes ganancias, impulsando al sector tecnológico y a los principales índices bursátiles.

El mercado también se vio favorecido por el avance de Microsoft, luego de que la empresa alcanzara un acuerdo para permitir que OpenAI se reestructure como corporación con fines de lucro, otorgando a Microsoft una participación del 27% en la propietaria de ChatGPT, de acuerdo con Reuters.

Los inversores se mantienen atentos a los resultados financieros que presentarán esta semana los gigantes tecnológicos Apple, Alphabet, Amazon y Meta Platforms.

El interés se centra en las proyecciones y comentarios sobre las inversiones en inteligencia artificial que estas compañías puedan ofrecer, indicó la agencia.

El economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities en Nueva York, Peter Cardillo, señaló a Reuters que “el impulso y las ganancias están empujando al mercado al alza” y atribuyó parte del entusiasmo actual a la cobertura sobre el viaje de Donald Trump a Asia, así como a las previsiones positivas de beneficios trimestrales.

Cardillo añadió que, aunque las cifras han sido favorables, el mercado aún espera los reportes de los principales valores tecnológicos.

Según datos preliminares citados por Reuters, el S&P 500 avanzó 15,79 puntos (0,24%), cerrando en 6.890,95 unidades.

El Nasdaq aumentó 190,04 puntos (0,80%) hasta 23.827,49, mientras que el Dow Jones Industrial Average subió 162,06 puntos (0,34%) para finalizar en 47.706,65.

Las acciones de United Parcel Service (UPS) también repuntaron tras presentar previsiones de ingresos para el cuarto trimestre que superaron las expectativas del mercado, mientras que su competidora FedEx registró avances en su cotización.

De acuerdo con datos de LSEG recogidos por Reuters, se estima que los beneficios del tercer trimestre de las empresas del S&P 500 crecieron un 10,5% interanual, superando las proyecciones previas para el periodo.

