“Con la responsabilidad de ser local, se tiene que salir a buscar un poco más el partido y eso creo que hará Lanús. Los penales no son lotería, es algo que se trabaja y entrena. Psicólogamente estamos bien, solo debemos centrarnos en nuestra idea de juego, lo que hacemos día a día”, dijo el arquero de Universidad de Chile

