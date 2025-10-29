Esta fue la declaración hecha por Diego Paulsen, vocero de la candidatura de Evelyn Matthei y que sacó ronchas en el oficialismo:

Obviamente, en La Moneda y en los partidos deb oposición no gustó para nada el calificativo.

Sin embargo, en redes sociales hubo un masivo apoyo a Paulsen. Algunos ejemplos:

Creo estar seguro que el 65% de los chilenos bien nacidos piensa que sí son atorrantes y le agrego, ladrones y mentirosos. pic.twitter.com/IilIn5f5fL — ricardo velasquez (@ricardo67349923) October 28, 2025

Se ofenden con la verdad‼️

Son unos atorrantes. pic.twitter.com/wPucObQWyc — Tatty (@tatty1977) October 29, 2025

Qué tanto alega el zurderío contra Diego Paulsen si ustedes trataban al presidente Piñera de #PiñeraCuliao #Atorrantes pic.twitter.com/RarumrrBSw — Chillaneja 🇨🇱 #Anticomunista (@ChillanejaD) October 28, 2025

Aquí es junto donde meteríamos a este Gobierno de ATORRANTES!!!!! pic.twitter.com/YSfjFVuMS6 — manuel soteldo (@manuelsoteldo4) October 28, 2025

Ministros de ESTE GOBIERNO trataron a Carabineras de "puta maraca pero nunca paca", a la gente de derecha le decían "fachos pobres", a Piñera lo acusaban de asesino y violador de derechos humanos y ahora los caras de palo se ofenden porque les dicen "atorrantes"? pic.twitter.com/SqrkrcAyFt — El Capi 🇨🇱 (@Caplevi1540) October 28, 2025

Gobierno 🌳🌳🌳 de #atorrantes (en 2021); millonarios en 2025 (y con la 💰💰💰de tus impuestos) 👇 pic.twitter.com/JKiTMnRFvb — César Hidalgo (@clarinchile) October 28, 2025

