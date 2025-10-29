Esta fue la declaración hecha por Diego Paulsen, vocero de la candidatura de Evelyn Matthei y que sacó ronchas en el oficialismo:

Obviamente, en La Moneda y en los partidos deb oposición no gustó para nada el calificativo.

Sin embargo, en redes sociales hubo un masivo apoyo a Paulsen. Algunos ejemplos:

/

Artículos relacionadosMás del autor