El Atlético Mineiro confirmó su favoritismo y selló su paso a la final de la Copa Sudamericana al vencer por 3-1 a Independiente del Valle en Belo Horizonte. Los goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk no solo rubricaron una noche de contundencia ofensiva, sino también la consolidación del equipo brasileño como uno de los proyectos más sólidos de la temporada continental. El cuadro ecuatoriano descontó a través de Claudio Spinelli, pero no logró sostener la reacción.

El triunfo permitió al conjunto dirigido por Jorge Sampaoli asegurar el primer cupo para la gran final del 22 de noviembre en Asunción, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Lanús, que igualaron 2-2 en la ida disputada en Santiago.

Tras el empate 1-1 en Quito la semana anterior, Mineiro estaba obligado a ganar en casa para mantener viva su única aspiración importante del año, luego de su eliminación en la Copa do Brasil y su irregular desempeño en el Brasileirao. Sampaoli, fiel a su libreto ofensivo, apostó por un tridente de ataque y un planteamiento agresivo desde el arranque, buscando marcar diferencias desde la intensidad y la presión alta.

⚽ Un primer tiempo de dominio absoluto

Desde el pitazo inicial, el cuadro de Belo Horizonte impuso condiciones. En apenas un minuto, Dudu habilitó a Guilherme Arana, cuyo disparo fue desviado al tiro de esquina por el portero Guido Villar. La presión continuó: un cabezazo del paraguayo Junior Alonso obligó al guardameta ecuatoriano a una brillante intervención.

Mineiro manejó los tiempos, movió el balón con fluidez y arrinconó a un Independiente del Valle que lució desdibujado y sin conexión, afectado además por las ausencias de Andy Velasco y Juanito Cazares. Los visitantes, habituales dominadores de la posesión en la liga ecuatoriana, apenas lograron salir de su campo.

El gol era cuestión de tiempo. A los 35 minutos, tras una serie de rebotes dentro del área, Dudu recuperó el balón y asistió a Arana, que finalmente venció a Villar para el 1-0.

Lejos de relajarse, el conjunto brasileño mantuvo la presión y, siete minutos después, el propio Dudu volvió a aparecer como generador, sirviendo la asistencia para que Bernard ampliara la ventaja 2-0, premiando el dominio absoluto de los locales.

🔁 Reacción ecuatoriana y sentencia final

Con el marcador en contra, Independiente del Valle adelantó líneas en el complemento y logró recuperar la iniciativa. Su premio llegó al minuto 63, cuando un potente remate de Arroyo fue mal contenido por el arquero Everson, y Claudio Spinelli aprovechó el rebote para descontar.

El envión, sin embargo, duró poco. La entrada de Hulk, ídolo y referente del Atlético, cambió el ritmo del encuentro. El veterano delantero aprovechó un contragolpe perfecto y una asistencia de Junior Alonso para marcar el 3-1 definitivo y sepultar las esperanzas ecuatorianas.

Con la ventaja asegurada, Mineiro continuó atacando con Biel y Hulk como referentes, pero sin precisión en la definición. Aun así, el resultado fue suficiente para desatar la euforia en el Estadio Mineirão, donde la hinchada celebró el regreso del equipo a una final continental.

/José Pablo Verdugo