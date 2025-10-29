Sin un mayor interés especial por el mundo del terror, viendo el tamaño de la celebración en Estados Unidos y cansado del rubro de la publicidad, Cristián Sepúlveda, creó Frank & Mortis, tienda dedicada a la decoración para la celebración de los Días de los Muertos o Halloween. Reuniendo financiamiento con su círculo cercano e importando desde China vía internet, fórmula que sostiene hoy, el actual CEO de la firma planificó su negocio durante la pandemia y se lanzó a su aventura, para dar opciones a quienes buscan celebrar, en Chile, una festividad que se ubica entre el espacio que hay entre Fiestas Patrias y Navidad.

Sepúlveda también explica que encontró un estudio que daba cuenta de que había una disposición de las personas en Chile por celebrar la festividad destacada por los fantasmas, vampiros y brujas, entre otros personajes del mundo del terror. Según la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos, se espera que este año la celebración, solo en la superpotencia, alcance un gasto de US$ 11.600 millones, entre disfraces, decoración, dulces y postales, siendo los dos primeros ítems el grueso del gasto de la celebración.

“Había un número súper relevante respecto a la disposición de los chilenos hacia esta celebración y dije algo raro pasa acá, ¿por qué nadie ha tomado esto? y ahí nace Frank & Mortis (…) Sin tener ni siquiera idea de cómo se importaba algo, con un catálogo armado y una linda presentación, me junté el año 2021, con Falabella, París, Ripley, Sodimac, Easy y Tottus, y todos me dijeron, ¿dónde firmo? y fue como, wow, tengo algo”, recuerda Sepúlveda sobre sus primeras ventas. “Se entregaba, se facturaba y se cobraba. Entonces de alguna forma no había muchos riesgos el primer año”, explica.

Su estrategia también implicó que un 10% de la mercadería fue vendida por su cuenta y vía la plataforma de e-commerce Shopify: “Reventó, se agotó todo en una semana, y ahí fue como dije, de nuevo wow, esto está bueno”.

Ante este contexto, al cuarto año de su aventura, un 70% es vendido por su propia cuenta y un 40% vía el retail. “El año pasado en la web vendimos $200 millones en un mes. El ticket promedio es súper alto, es de $100 mil. Si llevamos esos $200 millones a un ticket promedio de $100 mil, son 2.000 pedidos. De un universo de cuántos chilenos que hoy podrían comprar cosas para Halloween. La posibilidad de crecer es súper grande”, estima.

Este año abrieron de forma temporal un local en el mall Casa Costanera.

“El ticket promedio en las tiendas grandes, en donde tenemos presencia, es de $30 a 40 mil versus la web que siempre es $100 mil, o sea es casi el doble o tres veces en algunos casos (…) Nos hemos dado cuenta de que la gente está dispuesta a comprarse un producto de $500 mil. Hace cuatro años atrás, yo lo veía como algo impensado”, comenta acerca de su oferta, que van de productos de decoración hasta figuras animadas y que se buscan ir renovando tras temporadas. Otro de los compartimentos de venta que destaca Sepúlveda son sus ventas para el sector norte del país.

