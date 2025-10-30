Así fue el último entrenamiento realizado por Universidad de Chile en el CDA antes de viajar a Buenos Aires

Así fue la salida del CDA con destino al Aeropuerto de Santiago, siendo despedidos por cientos de hinchas bullangueros

 

Ya en el avión de KLM donde tuvieron un tranquilo viaje de aproximadamente un par de horas para llegar a la capital argentina

Y estas son las imágenes de su llegada a la capital argentina

Cbe recordar que Universidad de Chile lamentará este jueves la ausencia de su principal figura Lucas Assadi por lo que la probable formación que Gustavo Álvarez mandará a la cancha sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Salomoni; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Javier Altamirano; Di Yorio y Guerra.

/José Pablo Verdugo

