Así fue el último entrenamiento realizado por Universidad de Chile en el CDA antes de viajar a Buenos Aires

Último entrenamiento ☑️

Nos vamos a Buenos Aires ✈️ ¡Vamos, Romántico Viajero! 🔵🔴 pic.twitter.com/WzgEB7GKDa — Universidad de Chile (@udechile) October 29, 2025

Así fue la salida del CDA con destino al Aeropuerto de Santiago, siendo despedidos por cientos de hinchas bullangueros

𝐂𝐨𝐧 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐲 𝐟𝐞 🔵🔴🤘🏼 pic.twitter.com/l0Fkse7Tnq — Universidad de Chile (@udechile) October 29, 2025

Con el apoyo de nuestra gente volamos a Argentina y vamos por la clasificación 🏆 ¡Vamos Bulla todavía! 🤘🏼🔵🔴 pic.twitter.com/bR6UqmP4vp — Universidad de Chile (@udechile) October 29, 2025

Ya en el avión de KLM donde tuvieron un tranquilo viaje de aproximadamente un par de horas para llegar a la capital argentina

Y estas son las imágenes de su llegada a la capital argentina

El Romántico Viajero aterrizó en Buenos Aires 🛬📍🇦🇷 pic.twitter.com/U7pKpJoSsE — Universidad de Chile (@udechile) October 29, 2025

Cbe recordar que Universidad de Chile lamentará este jueves la ausencia de su principal figura Lucas Assadi por lo que la probable formación que Gustavo Álvarez mandará a la cancha sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Salomoni; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Javier Altamirano; Di Yorio y Guerra.

/José Pablo Verdugo