Así fue el último entrenamiento realizado por Universidad de Chile en el CDA antes de viajar a Buenos Aires
Último entrenamiento ☑️
Nos vamos a Buenos Aires ✈️
¡Vamos, Romántico Viajero! 🔵🔴 pic.twitter.com/WzgEB7GKDa
— Universidad de Chile (@udechile) October 29, 2025
Así fue la salida del CDA con destino al Aeropuerto de Santiago, siendo despedidos por cientos de hinchas bullangueros
𝐂𝐨𝐧 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐲 𝐟𝐞 🔵🔴🤘🏼 pic.twitter.com/l0Fkse7Tnq
— Universidad de Chile (@udechile) October 29, 2025
Con el apoyo de nuestra gente volamos a Argentina y vamos por la clasificación 🏆
¡Vamos Bulla todavía! 🤘🏼🔵🔴 pic.twitter.com/bR6UqmP4vp
— Universidad de Chile (@udechile) October 29, 2025
Ya en el avión de KLM donde tuvieron un tranquilo viaje de aproximadamente un par de horas para llegar a la capital argentina
¡Buen viaje, azules! 🤘🏼 pic.twitter.com/qHhru2vW48
— Universidad de Chile (@udechile) October 29, 2025
Y estas son las imágenes de su llegada a la capital argentina
El Romántico Viajero aterrizó en Buenos Aires 🛬📍🇦🇷 pic.twitter.com/U7pKpJoSsE
— Universidad de Chile (@udechile) October 29, 2025
Cbe recordar que Universidad de Chile lamentará este jueves la ausencia de su principal figura Lucas Assadi por lo que la probable formación que Gustavo Álvarez mandará a la cancha sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Salomoni; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Javier Altamirano; Di Yorio y Guerra.
/José Pablo Verdugo