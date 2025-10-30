La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronostica cielos nublados y temperaturas dentro de lo habitual para este fin de semana largo, que abarcará desde el viernes hasta el domingo, según informó el meteorólogo Elio Brufort.

En la Región Metropolitana, se espera que el viernes el cielo esté parcialmente nublado, con temperaturas que irán desde una mínima de 8° hasta una máxima de 23°. Para el sábado, el cielo variará de nubosidad parcial a despejado durante la tarde, con mínimas de 7° y máximas de 26°. El domingo, se espera que amanezca despejado, pero que el cielo se nuble durante el transcurso del día, con mínimas de 8° y máximas de 27°.

En la zona norte, los días se mantendrán mayormente soleados en el interior del país. Sin embargo, los sectores costeros experimentarán nubosidad parcial el viernes, despejando el sábado, mientras que el domingo se prevé cielo nublado en toda la zona.

Para la zona centro-sur, Brufort indicó que predominará la nubosidad parcial durante todo el fin de semana, con el domingo mostrando un aumento de nubes. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 6° y 8°, mientras que las máximas se mantendrán en un rango de 24° a 26° durante los tres días.

En la zona sur del país, se espera un viernes nublado con chubascos débiles, mientras que el sábado el cielo permanecerá nublado y el domingo variará entre nubosidad parcial y nublado. Las temperaturas mínimas se situarán entre 4° y 6°, siendo el domingo el día más frío del fin de semana, y las máximas estarán en torno a 15°-17°.

Brufort aseguró que, en términos generales, las condiciones climáticas del fin de semana se mantendrán dentro de lo normal para la época del año en todo el país.

