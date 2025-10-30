En el marco de la celebración del Halloween, esta es la época perfecta para armar maratones de películas y series, desde aquellas que se han ganado un lugar en la cultura pop hasta las mejor calificadas por los críticos de cine.

Las mejores películas para maratonear en Halloween

Halloween

Definitivamente, en tu lista de películas para maratonear no puede faltar la saga Halloween con la scream queen Jamie Lee Curtis. Desde la primera película de 1978 hasta ‘Halloween Ends’ de 2022. Aquí el orden de las películas de toda la saga:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Season of the Witch (1983)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

Halloween: The Curse of Michael Myers (1995)

Halloween H20: 20 Years Later (1998)

Halloween: Resurrection (2002)

Halloween (2007)

Halloween II (2009)

Halloween (2018)

Halloween Kills (2021)

Halloween Ends (2022)

Hocus Pocus

Sin duda, la cinta de 1993, así como la interpretación de ‘I Put a Spell On You’, se han convertido en un clásico de la Spooky Season. También puedes disfrutar de la secuela de Hocus Pocus que llegó a Disney+ el año pasado.

The Nightmare Before Christmas

¿Una película de Halloween o de Navidad? No importa, esta cinta animada se ha convertido en una infaltable en estas fechas, combinando a la perfección las dos vacaciones en una sola película.

Saga de Scream

Si buscas maratonear una saga, Scream puede ser una gran opción. Te compartimos todas las películas, desde la primera en 1996 hasta la última estrenada este año: