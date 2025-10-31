Una importante visita protocolar se llevó a cabo esta semana en la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), con miras al partido amistoso internacional que enfrentará a la selección de Chile y la Federación de Rusia el próximo miércoles 15 de noviembre en Sochi, Rusia.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, recibió al embajador de la Federación de Rusia, Vladimir Belinsky, en una reunión donde también estuvo presente Fernando Eitel, presidente de la Cámara de Comercio de Cultura y Deporte chileno-rusa.

La cita sirvió para ultimar detalles del encuentro que se disputará a las 12:00 horas (hora de Chile), y para estrechar los vínculos bilaterales en distintas áreas.

En la instancia, el presidente Milad confirmó la agenda de «La Roja» en territorio ruso, señalando que la delegación nacional partirá hacia Sochi el 9 de noviembre, donde en tierras europeas la selección disputará dos partidos: uno frente al combinado local de Rusia y un segundo encuentro ante la selección de Perú.

Además de los temas deportivos, las autoridades conversaron sobre: Relaciones comerciales entre empresarios chilenos y rusos y sobre los aspectos culturales y logísticos de la ciudad de Sochi.

Esta visita subraya el compromiso de ambas naciones por fomentar el deporte y las relaciones comerciales a través de instancias de alto nivel como el próximo amistoso de fútbol.