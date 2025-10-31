Verde fue la estrategia de Liga Deportiva Universitaria, que viajó a Brasil con una importante ventaja (3-0) y encajó un baile por parte de Palmeiras: 4-0 y habrá final brasileña por la Copa Libertadores 2025 frente al Flamengo.

Lejos quedaron las ocho vallas invictas en la competencia. Mucho más alejado estuvo el arco defendido por Carlos Miguel. Es que el Albo salió dormido, apático y con poca convicción al Allianz Parque. Y el recinto del Verdao se lo llevó puesto…

Ramón Sosa inició el vendaval para el anfitrión y justo en el último suspiro de un primer tiempo de terror para los ecuatorianos, llegó el segundo por Bruno Fuchs. A partir de allí, se potenció Palmeiras en lo anímico y se derrumbó mentalmente LDU.

Raphael Veiga y el gol de la clasificación a la final.

Aunque intentó con Lautaro Pastrán y alguna corajeada de Gabriel Villamil, Liga siguió enamorado de su primera ventaja alcanzada en Quito, pero la capital de Ecuador quedó tan lejos como Lima en el mapa. Raphael Veiga, primero pisando el área y después de penal, terminó de derrumbar cualquier ilusión blanca en territorio paulista.

Domínguez no pudo con el penal y Palmeiras jugará la final.

/José Pablo Verdugo