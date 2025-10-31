El exministro de Cultura y de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Sebastián Piñera, Roberto Ampuero, anunció que no respaldará la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, optando en cambio por apoyar a José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, en las próximas elecciones presidenciales.

En conversación con Ex-Ante, Ampuero —militante de Evópoli— explicó las razones de su decisión, subrayando que su voto responde a un diagnóstico que considera más acertado respecto de la crisis que atraviesa el país.

“Votaré por José Antonio Kast porque es el que mejor diagnostica, a mi entender, lo que el país necesita en esta crisis que nos sacude y angustia”, declaró el exministro. “El próximo gobierno debe ser de emergencia nacional, porque atravesamos una situación en extremo crítica que anhelamos superar”, añadió.

Ampuero advirtió que Chile podría llegar a un “punto sin retorno” en materias como inseguridad, narcotráfico e inmigración ilegal, por lo que, a su juicio, se requiere un Ejecutivo con firmeza y claridad de propósito. Según explicó, tomó la decisión de apoyar a Kast hace aproximadamente dos meses, luego de analizar detenidamente las propuestas y actitudes de ambos candidatos.

“Conozco y respeto tanto a Kast como a Evelyn Matthei, pero mi evaluación de sus posiciones me llevó a optar por uno de ellos”, señaló.

“Me impactó que Evelyn se negara a anunciar un respaldo”

Uno de los factores decisivos en su definición, reconoció Ampuero, fue la postura de Matthei ante un eventual escenario de segunda vuelta presidencial.

“Me impactó que Evelyn se negara a anunciar su respaldo a Kast si en segunda vuelta tiene que enfrentarse a la candidata comunista”, reveló.

“Esa actitud me resultó incomprensible desde mi experiencia personal”, añadió el exministro, enfatizando que para él la claridad en el apoyo dentro del sector es esencial.

Ampuero explicó que su análisis se basó en criterios como programa de gobierno, unidad del sector, definición del adversario y disposición a apoyar sin ambages al candidato que pase a segunda vuelta.

Relación con Kast y llamado a la unidad

El exministro relató que mantiene una relación de respeto y comunicación con el líder republicano.

“Hemos tenido contactos ocasionales a lo largo de los años y mantenemos comunicación por WhatsApp”, comentó. “Nos conocimos cuando yo era canciller”, agregó.

Ampuero advirtió además sobre las consecuencias que podría tener la falta de unidad en la derecha: “Si pierde en segunda vuelta por su guerrilla civil, la ciudadanía no se lo perdonará en decenios”, sentenció, aludiendo a las divisiones internas del sector.

Finalmente, hizo un llamado a seguir el ejemplo del expresidente Piñera, de quien destacó su capacidad de liderazgo sin rencores: “Sebastián Piñera no sabía de rencores. Por experiencia propia sé que no hay nada más doloroso y letal que el fuego amigo. Hay que seguir pedaleando aunque cueste”, concluyó Ampuero.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

