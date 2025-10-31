El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este miércoles la exitosa prueba del complejo submarino Poseidón, un sistema no tripulado de propulsión nuclear que, según expertos militares, representa una de las armas más avanzadas y letales del arsenal ruso.

De acuerdo con los analistas, el Poseidón —también conocido como “dron submarino nuclear”— posee capacidades tecnológicas sin precedentes. “En general, el Poseidón es un aparato de gran profundidad, en esencia, un dron submarino. A bordo lleva una planta de energía nuclear que le permite recorrer largas distancias. Además, puede portar diferentes ojivas, incluida una nuclear. Al aproximarse al objetivo, puede desplazarse a una profundidad de 1 km y alcanzar una velocidad de unos 200 km/h”, explicó a RT el analista militar Yuri Knútov.

Knútov precisó que su principal objetivo estratégico es “combatir los grupos de ataque de portaaviones y atacar bases navales”, lo que lo convierte en un elemento clave dentro de la doctrina de disuasión marítima rusa.

Un arma de enorme poder destructivo

Por su parte, el profesor de la Universidad Económica de Rusia y analista militar Andréi Koshkin destacó que el Poseidón es “un arma seria y peligrosa”. Según el experto, “el aparato puede portar una carga nuclear de hasta un megatón, lo que lo convierte en un arma excepcionalmente formidable. Una de las particularidades del Poseidón es su invulnerabilidad frente a los sistemas de defensa aérea y antimisiles, lo que demuestra la superioridad tecnológica de Rusia”, señaló en declaraciones al diario Izvestia.

Capaz de generar un tsunami devastador

Los especialistas advirtieron además sobre el efecto secundario catastrófico que provocaría su detonación. “Un solo Poseidón bastaría para levantar una ola catastrófica que destruiría todas las instalaciones portuarias si se trata de una base naval. O hundiría todos los barcos que se encuentren en la rada”, explicó Knútov, aludiendo a la posibilidad de un tsunami artificial generado por la explosión.

“No existe nada similar en el mundo”

Durante su discurso ante soldados en un hospital militar, Putin celebró el éxito del ensayo y subrayó que el dron alcanzó todos los objetivos propuestos: “Rusia no solo ha logrado por primera vez lanzarlo desde el submarino nodriza, sino que también ha conseguido poner en marcha la planta de energía nuclear, con la que el vehículo funcionó durante un tiempo determinado”, afirmó.

El mandatario ruso agregó que, debido a sus características técnicas, el Poseidón no tiene equivalente a nivel mundial. “En cuanto a las velocidades y las profundidades de movimiento de este vehículo no tripulado, no existe nada similar en el mundo, y es poco probable que aparezca en un futuro cercano. Y no existen formas de interceptarlo”, sentenció Putin.

Con estas pruebas, Rusia refuerza su poderío estratégico submarino y envía un mensaje de disuasión a sus rivales occidentales, consolidando el desarrollo del Poseidón como una de las piezas centrales de su arsenal de nueva generación.

/psg