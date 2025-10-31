Si llegara a producirse un empate en Copiapó, Cobreloa tendrá una oportunidad de oro de pelear por el título, siempre y cuando le gane por goleada a Curicó Unido
Programación y TV: Dónde y cuándo ver los partidos de la fecha 30 de Primera B
VIERNES 31 DE OCTUBRE
- Deportes Temuco vs. Deportes Recoleta a las 15:00 horas en el Estadio Germán Becker. Transmite – TNT SPORTS y HBO Max.
- Deportes Concepción vs. Unión San Felipe a las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa. Transmite – TNT SPORTS y HBO Max.
- San Marcos de Arica vs. Rangers a las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn. Transmite – TNT SPORTS y HBO Max.
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE
- Deportes Copiapó vs. Universidad de Concepción a las 16:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Transmite – TNT SPORTS y HBO Max.
- Santiago Wanderers vs. Magallanes a las 19:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander. Transmite – TNT SPORTS y HBO Max.
DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE
- Antofagasta vs. Deportes Santa Cruz a las 15:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán. Transmite – TNT SPORTS y HBO Max.
- Santiago Morning vs. San Luis a las 15:00 horas en el Estadio La Pintana. Transmite – HBO Max.
- Curicó Unido vs. Cobreloa a las 17:30 horas en el Estadio La Granja. Transmite – HBO Max.
