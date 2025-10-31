Si llegara a producirse un empate en Copiapó, Cobreloa tendrá una oportunidad de oro de pelear por el título, siempre y cuando le gane por goleada a Curicó Unido

Programación y TV: Dónde y cuándo ver los partidos de la fecha 30 de Primera B

VIERNES 31 DE OCTUBRE

  • Deportes Temuco vs. Deportes Recoleta a las 15:00 horas en el Estadio Germán Becker. Transmite – TNT SPORTS y HBO Max.
  • Deportes Concepción vs. Unión San Felipe a las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa. Transmite – TNT SPORTS y HBO Max.
  • San Marcos de Arica vs. Rangers a las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn. Transmite – TNT SPORTS y HBO Max.

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

  • Deportes Copiapó vs. Universidad de Concepción a las 16:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Transmite – TNT SPORTS y HBO Max.
  • Santiago Wanderers vs. Magallanes a las 19:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander. Transmite –  TNT SPORTS y HBO Max.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

  • Antofagasta vs. Deportes Santa Cruz a las 15:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán. Transmite – TNT SPORTS y HBO Max.
  • Santiago Morning vs. San Luis a las 15:00 horas en el Estadio La Pintana. Transmite – HBO Max.
  • Curicó Unido vs. Cobreloa a las 17:30 horas en el Estadio La Granja. Transmite –  HBO Max.

/José Pablo Verdugo

