Esta es la programación de la Fecha 26 de la Liga de Primera:

Viernes 31 de octubre:

  • Audax Italiano vs. Cobresal a partir de las 14:30 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
  • Deportes Iquique vs. Deportes La Serena a partir de las 17:10horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Sábado 1 de noviembre:

  • Ñublense vs. Colo Colo a partir de las 17:30 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Domingo 2 de noviembre:

  • Huachipato vs. Universidad de Chile a partir de las 12:00 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
  • Coquimbo Unido vs. Unión La Calera a partir de las 17:00 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
  • Universidad Católica vs. O’Higgins a partir de las 17:00 horas por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.
  • Everton vs. Unión Española a partir de las 20:00 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports HBO Max.

Lunes 3 de noviembre:

  • Palestino vs. Deportes Limache a partir de las 18:30 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Miércoles 5 de noviembre *partido correspondiente a la fecha 21

  • Universidad de Chile vs. Everton a partir de las 17:00 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Artículos relacionadosMás del autor