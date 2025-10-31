Esta es la programación de la Fecha 26 de la Liga de Primera:
Viernes 31 de octubre:
- Audax Italiano vs. Cobresal a partir de las 14:30 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
- Deportes Iquique vs. Deportes La Serena a partir de las 17:10horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
Sábado 1 de noviembre:
- Ñublense vs. Colo Colo a partir de las 17:30 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
Domingo 2 de noviembre:
- Huachipato vs. Universidad de Chile a partir de las 12:00 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
- Coquimbo Unido vs. Unión La Calera a partir de las 17:00 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
- Universidad Católica vs. O’Higgins a partir de las 17:00 horas por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.
- Everton vs. Unión Española a partir de las 20:00 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports HBO Max.
Lunes 3 de noviembre:
- Palestino vs. Deportes Limache a partir de las 18:30 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
Miércoles 5 de noviembre *partido correspondiente a la fecha 21
- Universidad de Chile vs. Everton a partir de las 17:00 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.