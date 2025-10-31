El entrenador de Universidad de Chile habló de muchos temas, tras el partido con Lanús, incluso dejando abierta la posibilidad de no seguir en el banco azul al término de la temporada
Vea y escuche los principales aspectos de la conferencia de prensa de Gustavo Álvarez:
"ES MANO EN EL GOL Y EXPULSIÓN DE CARDOZO"
Gustavo Álvarez habló en zona mixta y se lamentó por el arbitraje, apuntando por dos jugadas específicas.
"SI EN ALGO ME LAMENTO ES NO DARLE LA ALEGRÍA A LOS HINCHAS"
Gustavo Álvarez, técnico de Universidad de Chile, le dedicó palabras al fanático azul, y en especial al plantel: "Van a estar siempre en mi memoria"
"HEMOS REPRESENTADO MUY BIEN AL CLUB Y AL FÚTBOL CHILENO"
Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, mostró todo su orgullo por lo realizado ante Lanús, pese a quedar eliminados de la CONEMBOL Sudamericana.
/José Pablo Verdugo