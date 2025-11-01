Universidad de Concepción se coronó como el campeón de la Primera B, tras derrotar por 3-0 a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Los penquistas además del título, vuelven a la división de honor tras seis años.

Pese a que el equipo del León de Atacama había armado una fiesta previa para celebrar el título con su gente, lo cierto es que fue el equipo de Cristián “La Nona” Muñoz quienes demostraron tener mente fría para quedarse con la victoria.

Luego de unos primeros minutos bastante trabados, fue la visita la que supo abrir el marcador a los 31 minutos por medio del volante Luis Rojas, quien fusiló a Julio Fierro en la medía luna del área.

Para la segunda mitad los dirigidos por Hernán Caputto fueron en búsqueda de la igualdad, pero el buen orden defensivo de los penquistas hacían imposible poder entrar y provocar daño, aguantando de buena manera los avances de los de la región de Atacama.

Fue así como a los 59’ vino un tiro al segundo palo y, que luego de algunos rebotes, Jeison Fuentealba puso las cosas 2-0 para el Campanil.

Copiapó sintió el golpe y en los 68’ se quedó con un hombre menos, tras la expulsión de Thomas Jones por doble amonestación.

La tercera conquista llegaría ya en los 88´, cuando Ignacio Herrera desde los doce pasos sentenció las cosas y se terminaría provocando un desenlace lamentable.

Lamentablemente el final del partido manchó todo, ya que luego del tercer tanto del Campanil se generó una fuerte pelea entre ambos planteles, en donde incluso un hincha de Copiapó ingresó a la cancha para agredir a un miembro del banco de suplente.

Ya una vez pasada una media hora, los jugadores de la U penalista pudieron recibir sus medallas y celebrar el título que los coronó como campeones de la Primera B 2025.

Por Ignacio Soto Bascuñán