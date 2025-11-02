arabineros de Chile entregó este domingo su tercer balance carretero correspondiente al fin de semana largo, revelando una cifra que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad vial: 22 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito a nivel nacional, mientras que 262 resultaron lesionadas y 166 conductores fueron detenidos por diversas infracciones.

El Teniente Coronel Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, fue el encargado de entregar la vocería oficial, destacando que estos números reflejan “una preocupante persistencia en las conductas de riesgo al volante”, entre ellas la conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad y la distracción.

El balance, más allá de las cifras, plantea una interrogante de fondo: pese a los constantes llamados a la prudencia y las campañas preventivas, los comportamientos irresponsables siguen cobrando vidas en las rutas del país. Este escenario sugiere la necesidad de reforzar las estrategias de educación vial y fiscalización, especialmente en períodos de alta movilidad como los fines de semana largos.

El uniformado desglosó el total de detenidos de la siguiente manera:

Conducir estado de ebriedad: 83

Conducir bajos los efectos del alcohol: 37

Conducir bajos los efectos de drogas: 46

Conducir a velocidad temeraria (198 km/h): 1

Además, expuso que fueron fiscalizados un total de 45.718 vehículos, se realizaron 10.951 exámenes y se produjeron un total de 421 infracciones de tránsito en este largo fin de semana.

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/gap