Colo Colo necesitaba un resultado que reencaminara su rumbo, y en Chillán encontró algo más que tres puntos. El conjunto albo venció 1-0 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún, gracias a un solitario gol de Vicente Pizarro a los 54 minutos, cortando una racha de diez años sin triunfos en ese recinto por Primera División. Más allá del alivio numérico, el triunfo representó una inyección anímica y una señal de que el equipo comienza a recomponer su estructura competitiva, en un momento clave de la temporada.

📹⚽🔥 ¡Triunfo clave para el Cacique! Te dejamos el compacto con los mejores momentos de la victoria por la cuenta mínima de #ColoColo, en este #MatchdaySábado ante Ñublense. Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍… pic.twitter.com/CttqsVic8p — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 1, 2025

El análisis del encuentro muestra dos caras claramente diferenciadas. Durante la primera mitad, el cuadro de Fernando Ortiz fue superado en intensidad y volumen ofensivo por Ñublense, que generó varias ocasiones de riesgo. En ese lapso, el arquero Fernando de Paul sostuvo al “Cacique” con intervenciones decisivas que evitaron el quiebre del marcador. Sin embargo, tras el descanso, Colo Colo logró ajustar su mediocampo, ganó control territorial y encontró en Pizarro la conexión que necesitaba para liberar espacios. El tanto del volante no solo cambió el marcador, sino también el tono emocional del equipo, que comenzó a administrar la ventaja con mayor oficio.

Aunque el rendimiento ofensivo sigue siendo un punto débil —con Javier Correa y los atacantes desperdiciando opciones claras frente al arco defendido por Nicola Pérez, figura del cuadro local—, el equipo mostró una mejora en su disciplina táctica y en la capacidad para cerrar partidos complejos. Con este resultado, Colo Colo alcanza los 38 puntos y se ubica en el octavo lugar de la tabla, aún en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana. Ñublense, en tanto, se estanca en el décimo puesto con 30 unidades y ve cada vez más lejos la posibilidad de alcanzar un torneo internacional.

El triunfo en Chillán no resuelve todos los problemas del actual campeón, pero sí ofrece una base emocional y táctica sobre la cual reconstruir confianza. Para un equipo que ha transitado entre la irregularidad y la frustración, esta victoria es más que un registro estadístico: es un paso hacia la recuperación de su identidad competitiva en la recta final del Campeonato Nacional.

/José Pablo Verdugo. Fotos: Ñublense y Colo Colo. VIdeo: TNT Sports