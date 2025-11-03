Entre el jueves y el domingo, al menos 10 hechos violentos —incluyendo parricidios, homicidios y asesinatos— fueron registrados en diversas zonas del país durante el fin de semana largo. A continuación, el detalle cronológico de los casos que mantienen a las autoridades en alerta.

Jueves: Joven asesinado en San Ramón

El primer crimen ocurrió en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana, donde un hombre de 23 años fue asesinado de un disparo mientras se desplazaba en bicicleta por la vía pública.

Según información preliminar, la víctima fue abordada por un desconocido que le disparó al menos una vez en el tórax, a pocas cuadras del Hospital Padre Hurtado.

Gravemente herido, el joven intentó llegar por sus propios medios al recinto asistencial, pero se desplomó antes de ingresar. Personas que estaban en el lugar intentaron auxiliarlo, sin éxito. El atacante se dio a la fuga, y la víctima murió producto de la gravedad de sus heridas.

Viernes: Femicidio en Punta Arenas

La noche del viernes se registró un femicidio en la comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes. El crimen tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Camilo Henríquez, en la población 18 de Septiembre.

El hecho fue descubierto gracias al llamado de auxilio de una niña de 11 años, hija de la víctima, quien salió a pedir ayuda y alertó a Carabineros y al SAMU.

Al ingresar al domicilio, los equipos de emergencia hallaron a la mujer con graves heridas penetrantes en el tórax. Fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

El imputado, un ciudadano dominicano de 36 años, presentaba también lesiones cortantes y fue internado en el mismo hospital. La Fiscalía informó que permanecerá detenido hasta el martes 4 de noviembre, cuando se realice la audiencia de formalización.

Sábado: Dos homicidios en Quilicura y Concepción

Durante la noche del sábado se reportó un homicidio en Quilicura, Región Metropolitana. Carabineros fue alertado por el hallazgo del cuerpo de un hombre de 62 años en el patio de una vivienda.

Se presume que la víctima fue asesinada en el contexto de un robo, ya que su vehículo había sido sustraído y posteriormente encontrado por la policía. El cuerpo presentaba lesiones atribuibles a terceros.

Ese mismo día, en la Región del Biobío, la Fiscalía informó el homicidio de un joven de 19 años en Concepción. El cuerpo fue hallado en el acceso a un local nocturno, en la intersección de Avenida Arturo Prat con calle Bulnes, con heridas por arma de fuego.

En el sitio se encontró evidencia balística y videos de cámaras de seguridad. El ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI quedaron a cargo de las diligencias.

Domingo: Cuatro casos en Recoleta, Coquimbo, San Bernardo y Puerto Varas

Acribillado en Recoleta

Cerca de la medianoche del domingo, un hombre de 22 años fue asesinado a balazos en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

Según el fiscal ECOH Christian Toledo, la víctima presentaba al menos siete impactos de bala. En el lugar se levantó abundante evidencia balística. El fallecido, de nacionalidad chilena, había cumplido recientemente una condena, por lo que se investiga si el crimen estaría relacionado con rencillas anteriores.

Descuartizamiento en Coquimbo

En la comuna de Coquimbo, la PDI informó el hallazgo del cuerpo descuartizado de un hombre de 75 años dentro de un inmueble ubicado en pasaje Libertad.

El hijo de la víctima habría encontrado el cadáver. Horas más tarde, la policía detuvo al hermano del fallecido, de 82 años, quien reconoció su participación tras una riña entre ambos.

“El dueño de casa fue detenido y reconoció los hechos ante el fiscal. Se estableció que se trató de un homicidio con descuartizamiento”, informó el subprefecto José Cáceres.

Triple homicidio frustrado en San Bernardo

Durante la madrugada del domingo, en la comuna de San Bernardo, se registró un triple homicidio frustrado.

La fiscal ECOH Yasne Pastén señaló que “cerca de las 5:30 de la mañana se produjeron disparos en el sector, resultando tres personas lesionadas”. Las autoridades investigan el móvil del ataque.

Parricidio en Puerto Varas

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Puerto Varas decretó la internación provisoria de una adolescente de 16 años, formalizada por el delito de parricidio de su madre, de 33 años.

El crimen ocurrió el jueves 30 de octubre en el domicilio familiar. Según el comisario Carlos Saavedra, de la BH de Puerto Montt, la víctima murió por un traumatismo craneofacial causado por un proyectil balístico.

“La necropsia confirmó que la causa de muerte fue un disparo en la cabeza, compatible con un homicidio intencional”, indicó el funcionario policial.

Balance

Durante este fin de semana largo, al menos diez crímenes fueron reportados en distintas regiones del país, dejando un impactante saldo de víctimas fatales y casos de extrema violencia.

Las fiscalías regionales, junto a Carabineros y la PDI, mantienen abiertas diversas investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

