Esta es la programación de la Fecha 26 de la Liga de Primera:

Viernes 31 de octubre:

  • Audax Italiano 1-2 Cobresal 

Goles: 0-1, 21′ Sergio Carrasco (COB); 0-2, 39′ Jorge Henríquez, de penal (COB); 1-2, 50′ Leonardo Valencia, de penal (AUD)

Deportes Iquique 1-2 Deportes La Serena

Goles: 0-1, 14′ Jeisson Vargas (LS); 0-2, 69′ Jeisson Vargas (LS); 1-2, 74′ Edson Puch (IQU)

Sábado 1 de noviembre:

  • Ñublense 0-1 Colo Colo 

Gol: 0-1, 54′ Vicente Pizarro (CC) Incidencia: 63′ Expulsado Carlos Labrín (ÑUB)

Domingo 2 de noviembre:

  • Huachipato vs. Universidad de Chile

Gol: 1-0, 90+8′ Lionel Altamirano, de penal (HUA)

Coquimbo Unido 2-0 Unión La Calera 

Goles:1-0, 19′ Cecilio Waterman (COQ); 2-0, 75′ Benjamín Chandía (COQ)

Universidad Católica 0-2 O’Higgins

Goles: 0-1, 34′ Luis Pavez (OHI); 0-2, 47′ Bryan Rabello (OHI)

  • Everton 0-0 Unión Española 

Goles: No hubo

Lunes 3 de noviembre:

  • Palestino 2-1 Deportes Limache

Goles: 1-0, 36′ Junior Marabel (P); 1-1, 56′ Facundo Pons (DL); 2-1, 60′ Junior Arias (P)

Miércoles 5 de noviembre *partido correspondiente a la fecha 21

  • Universidad de Chile vs. Everton a partir de las 17:00 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

