Esta es la programación de la Fecha 26 de la Liga de Primera:
Viernes 31 de octubre:
- Audax Italiano 1-2 Cobresal
Goles: 0-1, 21′ Sergio Carrasco (COB); 0-2, 39′ Jorge Henríquez, de penal (COB); 1-2, 50′ Leonardo Valencia, de penal (AUD)
Deportes Iquique 1-2 Deportes La Serena
Goles: 0-1, 14′ Jeisson Vargas (LS); 0-2, 69′ Jeisson Vargas (LS); 1-2, 74′ Edson Puch (IQU)
Sábado 1 de noviembre:
- Ñublense 0-1 Colo Colo
Gol: 0-1, 54′ Vicente Pizarro (CC) Incidencia: 63′ Expulsado Carlos Labrín (ÑUB)
Domingo 2 de noviembre:
- Huachipato vs. Universidad de Chile
Gol: 1-0, 90+8′ Lionel Altamirano, de penal (HUA)
Coquimbo Unido 2-0 Unión La Calera
Goles:1-0, 19′ Cecilio Waterman (COQ); 2-0, 75′ Benjamín Chandía (COQ)
Universidad Católica 0-2 O’Higgins
Goles: 0-1, 34′ Luis Pavez (OHI); 0-2, 47′ Bryan Rabello (OHI)
- Everton 0-0 Unión Española
Goles: No hubo
Lunes 3 de noviembre:
- Palestino 2-1 Deportes Limache
Goles: 1-0, 36′ Junior Marabel (P); 1-1, 56′ Facundo Pons (DL); 2-1, 60′ Junior Arias (P)
Miércoles 5 de noviembre *partido correspondiente a la fecha 21
- Universidad de Chile vs. Everton a partir de las 17:00 horas por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.