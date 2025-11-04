Este domingo, Coquimbo Unido se coronó campeón en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso obteniendo el primer título en la historia del conjunto Pirata, por lo que los hinchas llegaron en masa al recinto deportivo para alentar a su club.

Sin embargo, hubo unos fanáticos que esperaban tener un rol protagonista en la celebración, pero que finalmente solo tuvieron una participación secundaria: Los Vikings 5.

El icónico grupo es hincha confesodel aurinegro, sin embargo fueron vetados de la celebración debido a que en el pasado, lanzaron a través de las redes sociales comentarios en contra de la dirigencia y del actual cuerpo técnico encabezado por Esteban González.

Tras ser marginados de los festejos que preparan los Piratas, conversaron con el medio Mundo Cumbia y se refirieron a esta decisión de dejarlos fuera de la fiesta, e hicieron un mea culpa.

“Estamos con sentimientos encontrados. Tristes porque no pudimos a estar como banda en el estadio, pero a la vez, felices por Coquimbo, porque es un triunfo que todos anhelamos, todos los hinchas coquimbanos, y Los Vikings 5 más que nada son hinchas de Coquimbo”, comentó Eduardo Macuada, guitarrista de la banda.

“No se puede desconocer la buena campaña que ha hecho la dirigencia, el entrenador y todos. De mi parte y de todo el grupo, felicitaciones para ellos. Coquimbo se lo merece”, agregó.

Estarán listos para dar un show

A los lamentos se sumó Edson Núñez, bajista de Los Vikings 5, quien confesó que fueron al estadio de todas maneras y agregó: “La dirigencia de Coquimbo Unido está en su derecho de decidir a quién invita a su fiesta y a quién no. No invitaron a Los Vikings 5 por errores nuestros, con comentarios que no debieron haber sido”.

