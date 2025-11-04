La cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo con la programación programada para hoy martes 4 y mañana miércoles 5 de noviembre.

Martes 4 de noviembre: 

  • Slavia Praga vs. Arsenal. 14:45 horas. Fortuna Arena.
  • Napoli vs. Eintracht Frankfurt. 14:45 horas. Estadio «Diego Armando Maradona».
  • Atlético de Madrid vs. Unión St. Gilloise. 17:00 horas. Riyadh Air Metropolitano.
  • Bodo Glimt vs. Monaco. 17:00 horas. Aspmyra Stadion.
  • Juventus vs. Sporting. 17:00 horas. Allianz Stadium.
  • Liverpool vs. Real Madrid. 17:00 horas. Anfield Road.
  • Olympiakos vs. PSV. 17:00 horas. Estadio «Georgios Karaiskáki».
  • PSG vs. Bayern Munich. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.
  • Tottenham vs. Copenhague. 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.

Miércoles 5 de noviembre:

  • Pafos vs. Villareal. 14:45 horas. Alphamega Stadium.
  • Qarabag Agdam vs. Chelsea. 14:45 horas. Estadio Republicano «Tofiq Bahramov».
  • Ajax vs. Galatasaray. 17:00 horas. Estadio «Johan Cruyff».
  • Brujas vs. Barcelona. 17:00 horas. Jay Breydelastadion.
  • Inter vs. Kairat Almaty. 17:00 horas. Estadio «Giuseppe Meazza».
  • Manchester City vs. Borussia Dortmund. 17:00 horas. Etihad Stadium.
  • Newcastle vs. Athletic Club. 17:00 horas. St. James Park.
  • Olympique de Marsella vs. Atalanta. 17:00 horas. Estadio Orange Vélodrome.
  • Benfica vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Estadio da Luz.

 

