La cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo con la programación programada para hoy martes 4 y mañana miércoles 5 de noviembre.
Martes 4 de noviembre:
- Slavia Praga vs. Arsenal. 14:45 horas. Fortuna Arena.
- Napoli vs. Eintracht Frankfurt. 14:45 horas. Estadio «Diego Armando Maradona».
- Atlético de Madrid vs. Unión St. Gilloise. 17:00 horas. Riyadh Air Metropolitano.
- Bodo Glimt vs. Monaco. 17:00 horas. Aspmyra Stadion.
- Juventus vs. Sporting. 17:00 horas. Allianz Stadium.
- Liverpool vs. Real Madrid. 17:00 horas. Anfield Road.
- Olympiakos vs. PSV. 17:00 horas. Estadio «Georgios Karaiskáki».
- PSG vs. Bayern Munich. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.
- Tottenham vs. Copenhague. 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.
Miércoles 5 de noviembre:
- Pafos vs. Villareal. 14:45 horas. Alphamega Stadium.
- Qarabag Agdam vs. Chelsea. 14:45 horas. Estadio Republicano «Tofiq Bahramov».
- Ajax vs. Galatasaray. 17:00 horas. Estadio «Johan Cruyff».
- Brujas vs. Barcelona. 17:00 horas. Jay Breydelastadion.
- Inter vs. Kairat Almaty. 17:00 horas. Estadio «Giuseppe Meazza».
- Manchester City vs. Borussia Dortmund. 17:00 horas. Etihad Stadium.
- Newcastle vs. Athletic Club. 17:00 horas. St. James Park.
- Olympique de Marsella vs. Atalanta. 17:00 horas. Estadio Orange Vélodrome.
- Benfica vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Estadio da Luz.