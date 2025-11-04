Oficialmente, la ANFP publicó la nómina de la selección chilena que en la próxima fecha FIFA del 5 y 18 del mes de noviembre enfrentará a Rusia y Perú

Entre los 26 jugadores citados aparecen cuatro futbolistas que disputaron el Mundial Sub 20: el arquero Sebastián Mella, el defensa Ian Garguez y los volantes Agustín Arce y Lautaro Millán (este último pertenece a Independiente de Buenos Aires y es chileno – argentino). Se agrega también Iván Román, que se lesionó en la previa al último amistoso con Perú.

En cuanto a los “adultos”, resalta el regreso a las citaciones de Darío Osorio y figuran otros “europeos” como Gabriel Suazo, Ben Brereton y Francisco Sierralta, además de Ignacio Saavedra, el único chileno que juega en Rusia y que también estuvo en la nómina anterior entregada por Córdova.

La nómina de Chile para jugar ante Rusia y Perú

/

Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl

/José Pablo Verdugo