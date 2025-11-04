El Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 se pone en marcha en Catar con un formato ampliado a 48 selecciones y la promesa de un mes lleno de talento joven y emocionante. El torneo arrancó el lunes 3 de noviembre y se extenderá hasta el 27 de noviembre.
Resultados fecha 1 Mundial Sub-17 (partidos en horarios de Chile)
- Grupo A:
Sudáfrica 3-1 Bolivia
Qatar 0-1 Italia
- Grupo B:
Japón 2-0 Marruecos
Nueva Caledonia 1-6 Portugal
- Grupo C:
Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos
Senegal 0-0 Croacia
- Grupo D:
Argentina 3-2 Bélgica
Túnez 6-0 Fiji
- Grupo E:
Inglaterra vs. Venezuela | Martes 4 de noviembre 12:15 p.m.
Haití vs. Egipto | Martes 4 de noviembre 10:30 a.m.
- Grupo F:
Costa de Marfil vs. Suiza | Martes 4 de noviembre 9:30 a.m.
México vs. Corea del Sur | Martes 4 de noviembre 10:00 a.m.
- Grupo G:
- Grupo H:
Brasil vs. Honduras | Martes 4 de noviembre 9:30 a.m.
Indonesia vs. zambia | Martes 4 de noviembre 12:45 a.m.
- Grupo I:
Tayikistán vs. República Checa | Miércoles 5 de noviembre 9:30 a.m.
Estados Unidos vs. Burkina Faso | Miércoles 5 de noviembre 12:15 p.m.
- Grupo J:
Panamá vs. Irlanda | Miércoles 5 de noviembre 9:30 a.m.
Paraguay vs. Uzbekistán | Miércoles 5 de noviembre 10:00 a.m.
- Grupo K:
Francia vs. Chile | Miércoles 5 de noviembre 12:45 p.m.
Canada vs. Uganda | Miércoles 5 de noviembre 12:45 p.m.
- Grupo L:
Austria vs. Arabia Saudita | Miércoles 5 de noviembre 10:30 a.m.
Mali vs. Nueva Zelanda | Miércoles 5 de noviembre 11:45 a.m.
/José Pablo Verdugo