Universidad Católica informó durante la mañana de este lunes que el defensor nacional Valber Huerta, dejará la insticuñon de ma era anticipada.

“Cruzados y Valber Huerta han llegado a acuerdo para rescindir el contrato entre las partes”, publicaron en su cuenta oficial.

El defensor retornó desde México a mitad del año pasado con el objetivo de repetir sus buenas actuaciones que tuvo en su primera etapa. Sin embargo, las lesiones se convirtieron en su pesadilla en esta pasada por San Carlos de Apoquindo.

Esto aceleró las conversaciones entre ambas partes, quienes finalmente decidieron rescindir el contrato que se extendía hasta la próxima temporada. El defensor de 32 años lleva casi un año y cuatro meses sin disputar un duelo oficial, desde que jugó 8 minutos ante Santiago Wanderers por Copa Chile.

“Junto con agradecer la disposición y el profesionalismo que Valber siempre ha manifestado con Universidad Católica, queremos enviarle deseos de éxito a quien fuera campeón con la UC en los torneos nacionales 2019-2020-2021 y las Supercopas 2019-2020-2021″, cerraron en el mensaje.

Por Ignacio Soto Bascuñán