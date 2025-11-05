La Selección Chilena Sub 17 debutará este miércoles en el Mundial de Qatar 2025, enfrentando a la poderosa Francia en el inicio de la fase de grupos. El equipo dirigido por Sebastián Miranda llega con la expectativa de consolidar el proceso formativo que lo llevó a destacar en el Sudamericano, donde consiguió su clasificación con solidez y equilibrio entre talento y disciplina táctica.

Este torneo será histórico: por primera vez la cita planetaria juvenil reúne a 48 selecciones, lo que amplía el espectro competitivo y plantea nuevos desafíos logísticos y futbolísticos. En ese contexto, Chile busca posicionarse como un conjunto capaz de competir de igual a igual ante potencias europeas, apostando por un juego dinámico, presionante y con sello ofensivo.

El duelo ante Francia está programado para este miércoles 5 de noviembre, a las 12:45 horas de Chile, y será transmitido en directo por Chilevisión y Dsports. Además, los aficionados podrán seguirlo vía streaming a través de las plataformas chilevision.cl, MiCHV y DGO, ampliando así el acceso del público nacional al debut del combinado juvenil.

Más allá del resultado, el encuentro servirá como termómetro para medir el nivel de una generación que combina promesas de clubes nacionales con jóvenes que ya se foguean en el extranjero. El desafío no sólo pasa por superar la fase de grupos, sino también por demostrar que Chile vuelve a tener una base sólida para el futuro de su fútbol.

/José Pablo Verdugo