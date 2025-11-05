El actor Jonathan Bailey ha sido elegido como el hombre más sexy del mundo para la revista People. El británico, nacido en 1988, es conocido por el gran público por sus películas más recientes: ‘Wicked’, ‘Wicked: for good’ y ‘Jurassic World: Rebirth’. Tiene una extensa carrera en series de televisión, como ‘The Bridgerton’, e incluso en videojuegos, pero estos últimos proyectos son los que han incrementado notablemente su popularidad.

Los lectores de la revista People han votado a Jonathan Bailey, que protagoniza el 40 aniversario de la reconocida publicación. El artista se suma así a una lista de reconocidos artistas, que previamente también habían sido elegidos como los más sexys del momento: Patrick Dempsey, John Legend, Channing Tatum, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson ‘La Roca’, Denzel Washington, David Beckham y Matthew McConaughey.

Jonathan Bailey. AP

Jonathan Bailey: «Es totalmente absurdo»

El actor compartió su emoción en declaraciones a la revista People. «Es un gran honor. Obviamente me siento increíblemente halagado. Y es totalmente absurdo. Ha sido un secreto, así que estoy muy emocionada de que mis amigos y familiares se enteren», explicó durante la entrevista. El único que lo sabía era su perro Benson.

Respecto a la reacción de su entorno, Jonathan Bailey comentó que está convencido de que se emocionarían al ver que era el hombre más sexy del mundo. Pero también se puso serio: «Me han visto crecer. Tras la imagen de hombre atractivo se esconden otras verdades que conocen y de las que han sido testigos. Conocen los secretos. Muchos de mis amigos se enterarán y se enfadarán porque no se los he contado. Y luego, simplemente gritarán de alegría».

Jonathan Bailey. AP

Jonathan Bailey compartió la noticia durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, el lunes por la noche. Al ser preguntado sobre este particular galardón, el actor respondió con humor: «Es un honor. Espero que a partir de ahora me traten de forma diferente».

